El Berguedà mostrarà la seva història industrial a més de 450 escolars

Per la dreta, Vicenç Linares, David Font i Llorenç Altozano en la presentació al Consell Comarcal del Berguedà, aquest dimecres D.C.

Per primera vegada els alumnes de cinquè i sisè de primària del Berguedà aprendran a l'aula i dins del seu currículum escolar quin paper va jugar la comarca en la revolució industrial però alhora coneixeran els recursos turístics on s'explica part d'aquesta passat.

Es tracta d'una iniciativa que sota el lema "La història del Berguedà a l'escola" permetrà a uns 450 escolars berguedans conèixer aquesta part de la història berguedana i alhora viatjar al passat en alguns dels escenaris on va tenir lloc de forma totalment gratuïta. Paral·lelament amb aquesta iniciativa s'aposta per potenciar recursos com el el Tren del Ciment, els jardins Artigas i el Museu del Ciment (amb més de 10.000 visitants anuals) el Museu de les Mines de Cercs (més de 26.000 visitants anuals i un dels recursos més visitats de la provincia de Barcelona) o el Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig (més de 15.000 visitants) o la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou de Gironella (amb més de 1.000 visitants anuals).

El president del Consell Comarcal del Berguedà David Font, juntament amb els consellers d'Ensenyament Llorenç Altozano i el de turisme Vicenç Linares, han presentat aquest dimecres una inicitiva "novedosa" en la que participen 18 dels 23 centres de primària de la comarca. El programa teorico-pràctic començarà el 14 de febrer i s'acabarà a finals de maig. Les visites seran completament gratuites per als estudiants. Aquesta propposta té un cost de 18.000 euros que paguen a part iguals la Diputacioó de Barcelona i l'ens comarcal berguedà

A la presentació David Font ha explicat que s'han inspirat el model que s'utilitza a la colònia escocesa de New Lanark que el dirigent va visitar al seu dia. Ha exposat que la prposta ha estat ben rebyuda pels cenre si que té per objetciu que "els alumnes es facin seva la història de la comarca". La proposta inclou també tallers al Museu del Ciment i al de la colònia Vidal.

Aquesta incitiva també permet potenciar els reucrsos turístisc esmentats a l'hivern en una època en què no tenen tants visitants. El públic escolar és un bon fonament d'aquests museus fora de la temporada alta ha exposat el conseller de Turisme Vicenç Linares.

Per la seva banda el conseller d'Ensenyament Llorenç Altozano ha exposat que la proposta neix amb voluntat de continuïtat de cara el 2018