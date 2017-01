Rescaten un gos que havia caigut per un barranc a Bagà

Agents de la caserna de la Guàrdia Civil de Puigcerdà van rescatar, diumenge passat, un gos de caça que havia caigut per un barranc del qual no en podia sortir per si sol. L'alerta la va donar l'amo del gos, que va explicar als agents que un dels seus gossos no havia tornat després d'una jornada de caça, tot i que estava ensinistrat especialment per fer-ho. Això va fer que el cos es mobilitzés davant la sospita que l'animal s'hagués pogut precipitar en alguna zona de difícil accés de la qual no en pogués sortir.

L'animal va poder ser localitzat hores després de l'inici de la recerca gràcies al GPS que duia al collar i gràcies als udols, malgrat que la neu que cobria part del terreny va dificultar enormement la recerca.

Segons informa el cos policial, el gos havia caigut per un terraplè d'uns 5 m d'alçada que desembocava a una caiguda vertical de més de 50 metres a la qual, per sort, l'animal no s'hi va arribar a abocar. D'acord amb el relat de la Guàrdia Civil, el gos s'havia pogut quedar en una lleixa de la muntanya on va passar la nit i a la que els agents van haver d'accedir fent ràpel.