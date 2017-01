El gerent del patronat de la Patum renuncia al càrrec però li demanen que s´ho repensi

El gerent del patronat de la Patum ha renunciat al càrrec però la junta de l'organisme li ha demanat que s'ho repensi i no plegui perquè valoren positivament la tasca que està duent a terme i que no s'ha posat en qüestió segons ha pogut saber Regió7.

Albert Rumbo, historiador i arxiver, és un dels màxims coneixedors i divulgadors de la celebració i està involucrat en el patronat des de la seva creació el 2001 si ve no n'ha estat el gerent des del principi. Des que ocupa el càrrec ha posat el seu càrrec a disposició dels respectius governs de Berga de diferents colors polítics que en tots els casos l'han ratificat sense excepció.

Diferents fonts consultades per aquest diari han confirmat que al final de tot de la darrera reunió del patronat celebrada divendres al vespre, Albert Rumbo va prendre la paraula per anunciar que volia plegar del càrrec si ve no va especificar-ne les raons. L'anunci va causar sorpresa entre els membres del patronat: els representants del govern i dels diferents grups polítics així com els representants dels caps de colla. No s'ho esperaven.

Les mateixes fonts han explicat que un cop superada la sorpresa inicial se li va demanar que reflexionés així com també que reconsiderés la seva postura. De moment el gerent s'ho està rumiant. De moment ha declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió.

Després de la reunió, els caps de colla de la festa han parlat d el'assumpte i han demanat mantenir un reunió amb Rumbo per sabre perquè vol plegar i també per dmenar-li que no plegui segons han confirmat fonts del scaps de colla a aquest diari.

També és previst que la regidora de Festes Mònica Garcia i l'alcaldessa Montse Venturós s'hi reuneixin en els propers dies per parlar-ne.