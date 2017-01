Els vigilants de Gironella tindran una comunicació directa amb els Mossos

Des d'ahir, Gironella és el primer municipi de la Catalunya Central on els seus agents locals «tindran les prestacions de la xarxa Rescat». Així ho va anunciar, ahir al matí, Jordi Jané. El conseller d'Interior català va signar el conveni de col·laboració que fa possible que els vigilants locals del municipi tinguin accés a la Xarxa Rescat, un sistema propi de comunicació dels Mossos d'Esquadra que farà més ràpida i directa la comunicació amb el cos. Fins ara les comunicacions es feien per telèfon.

El conseller d'Interior va voler «posar en valor la tasca dels agents locals», una feina que «no sempre es reconeix». Jané va assegurar que la signatura del conveni «és un acte simbòlic» a través del qual «volem reconèixer la tasca» dels agents locals.

El conveni s'ha materialitzat amb el lliurament d'una emissora que permetrà als agents estar connectats amb el cos dels Mossos d'Esquadra a través d'una xarxa de comunicacions pròpia i segura i informar-los de qualsevol incidència de forma més ràpida que en l'actualitat ja que fins ara es fa per telèfon i es triga més tal i com va explicar Xavier Rius, director de la Xarxa Rescat.

Per la seva banda, David Font, l'alcalde de Gironella, va dir que formar part de la Xarxa Rescat suposa «una oportunitat per ser millors i més eficients en temes de seguretat». L'alcalde gironellenc va agrair la feina dels tres agents locals i dels set que en total ha tingut el municipi fins ara. Així mateix va destacar que hi ha «una molt bona coordinació amb els Mossos d'Esquadra i una relació cordial que ens permet donar resposta» a les problemàtiques de seguretat o emergències que hi hagi al municipi.

D'altra banda, el 2016 els fets delinqüencials s'han reduït el 32% a Gironella el darre any mentre que a Catalunya ho han fet el 2%, segons el conseller d'Interior. Jordi Jané va reivindicar i agrair la tasca dels Mossos d'Esquadra. Va exposar que a Gironella es produeix 12,6 fets delictius per cada mil habitants xifra que suposa «una taxa molt baixa».