Crisi a la comparsa dels plens de la Patum

Crisi oberta a la colla dels plens de la Patum per l'expulsió de tres membres que havien reivindicat uns nous estatuts per fer més oberta i democràtica la colla.

Segons fonts solvents consultades per Regió7, els fets van tenir lloc dissabte a la tarda, en una reunió convocada a les 4 per parlar de la redacció d'uns nous estatuts per tal que la comparsa fos més oberta i amb un funcionament més democràtic i transparent.

A la trobada, hi van assistir 21 dels 22 membres de plantilla que té la colla. Tanmateix, no es va debatre sobre els nous estatuts sinó que el cap de colla, Isaac Gonfaus va expulsar a les tres persones que havien proposat la redacció d'uns nous estatuts acusant-los de "traició i sedició".

La reunió es va acabar en 2 minuts ja que segons les fonts consultades per aquest diari, el cap de colla va limitar-se a comunicar que havia decidit unilaterlament l'expulsió i, posteriorment va marxar. Gonfaus no ha contestat les insistents i reiterades trucades d'aquest diari per tal de conèixer la seva versió dels fets.

L'expulsió de membres d'una colla de la Patum és un fet inusual com també que hagi transcendit.

Organització interna

Les colles de la Patum s'organitzen internament com millor el convé i consideren i són autònomes per gestionar-se. En el cas de la comparsa dels plens, un dels elements més característics de la festa, es regeixen per uns estatuts antics que fonts consultades per aquest diari han explicat que tres membres de la colla havien proposat en una reunió anterior a la d'aquest dissabte, un procés de debat intern per abordar qüestions d'organització interna com per exemple l'accés a la plantilla oficial de la comparsa de les dones ja que cap dels 22 membres dels vestidors ho són malgrat que algunes hi han treballat durant anys.

També fer llum sobre el nombre de salts que pertoquen al cap de colla, un càrrec que, apunten les fonts esmentades, no s'escull mitjançant cap votació sinó que s'hereta ja que fins ara han estat els respectius caps qui han decidit el seu succesor. De totes aquestes qüestions volien parlar-ne els tres promotors de la renovació dels estatuts. Però no van tenir l'ocasió de fer-ho segons han explicat a Regió7 fonts properes als expulsats.

Ara han de decidir de quina manera actuen davant d'aquesta situació inèdita.