Puig-reig viu el dia fort de La Corrida amb la cercavila de carros i cavalls, avui

Puig-reig viu avui el dia fort de la celebració de La Corrida i un dels actes més populars: la desfilada de carros, xarrets i cavalls a partir de 2/4 de 12 del migdia. Abans, des de les 9 del matí hi haurà l'esmorzar gratuït, amb botifarres de porc, i la demostració de l'elaboració artesanal d'embotits a càrrec de veïns de Cal Marçal i Fonollet, a més de la mostra de productes artesanals i d'oficis tradicionals. Tot plegat serà a la plaça Nova. El mateix indret des d'on s'iniciarà la cercavila a 2/4 de 12. És previst que hi assisteixin la senadora bagenca Mirella Cortès i la delegada del Govern a la Catalunay Central Laura Vilagrà. També és previst que hi vagi el conseller de Salut, Antoni Comín.

Ahir a la tarda es va viure l'exhibició de ròssec. Més tard es va reconèixer Vicenç Martín –conegut popularment com el Xurrero– per la seva dedicació a la festa. Divendres a la nit va tenir lloc la festa de la Cuina del Porc, enguany reconvertida en un tast i que també va estrenar ubicació: es va fer a la biblioteca vella. Hi va participar un centenar de persones.