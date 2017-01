El cap dels plens expulsa tres membres de la colla que demanen més democràcia

Crisi oberta a la colla dels plens i maces de la Patum per l'expulsió de tres membres que havien reivindicat uns nous estatuts per fer més democràtica la colla.

Segons fonts solvents consultades per Regió7, els fets van tenir lloc dissabte a la tarda, en una reunió convocada a les 4 per parlar de la redacció d'uns nous estatuts per tal que la comparsa fos més oberta i amb un funcionament més democràtic i transparent. A la trobada, hi van assistir 21 dels 22 membres de plantilla que té la colla. Tanmateix, no es va debatre sobre els nous estatuts sinó que el cap de colla, Isaac Gonfaus, va expulsar les tres persones que havien proposat la redacció d'uns nous estatuts acusant-les de «traïció i sedició». La reunió es va acabar en 2 minuts ja que, segons les fonts consultades per aquest diari, el cap de la colla patumaire s'hauria limitat a comunicar que havia decidit l'expulsió i posteriorment hauria marxat.

Fins anit a l'hora de tancar aquesta edició, Gonfaus no havia contestat les reiterades trucades d'aquest diari per recollir la seva versió dels fets.

L'expulsió de membres d'una colla patumaire és un fet excepcional per inusual, com també que hagi transcendit el fet i els motius que l'han generat.

Les colles de la Patum s'organitzen internament com millor els convé i consideren. En el cas de la comparsa dels plens i maces, un dels elements més característics de la festa, es regeixen per uns estatuts antics, desfasats. Fonts consultades per aquest diari, coneixedores dels fets, han explicat que tres membres de la colla havien proposat en una reunió anterior a la d'aquest dissabte realitzar un procés de debat a la comparsa per abordar qüestions d'organització interna, com per exemple l'accés a la plantilla oficial de les dones, ja que no n'hi ha cap entre els 22 membres dels vestidors, malgrat que n'hi ha que hi han treballat durant molts anys. També, per fer llum sobre el nombre de salts que pertoquen al cap de colla, un càr-rec que, apunten les fonts esmentades, no s'escull mitjançant cap votació sinó que s'hereta, ja que fins ara han estat els respectius caps els que han decidit el seu successor. D'aquestes qüestions volien parlar els tres promotors de la renovació dels estatuts. Però no van tenir l'ocasió de fer-ho, segons han explicat a Regió7 fonts properes als afectats per aquesta decisió unilateral, que consideren que «se'ls ha fet fora per pensar diferent» i per demanar que «es democratitzés» el funcionament de la colla. Les mateixes fonts han indicat que els afectats estan tan molestos com dolguts per aquesta situació, atesa la seva dilatada trajectòria al si de la Patum i de la colla dels plens i maces.

Les fonts esmentades han lamentat aquest conflicte obert i esperen que aquesta situació inèdita serveixi almenys perquè es produeixi un debat serè sobre el funcionament de les comparses, que se'n parli obertament i s'avanci en la línia de «modernitzar» el funcionament de la colla. I han posat com a exemple que aquest procés ja s'està duent a terme en colles com la dels gegants, que estan fent uns estatuts interns de funcionament. El model de funcionament a seguir, han exposat, seria el de la Patum infantil, amb decisions de caràcter assembleari i obertura de la comparseria.