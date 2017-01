Berga digitalitzarà els caps de la parella vella dels Nans nous

Aquest dijous dia 26 de gener s´iniciarà el procés de digitalitzat en 3D els dos caps de la parella vella dels Nans Nous. Es tracta d´una iniciativa nascuda del Patronat Municipal de La Patum i que comptarà amb la supervisió de la restauradora de la comparseria, Gemma Rodríguez. D'aquesta manera es continua un projecte iniciat a finals del 2014.

Fonts del patronat de la Patum han explicat que "l´objectiu d´aquesta digitalització és poder disposar de totes les dades possibles de les comparses patumaires sense la necessitat de fer uns motlles que les poguessin malmetre".

Com ja s'ha fet fins ara el procés de digitalització es durà a terme a la Casa de La Patum. Es farà servir el sistema de digitalitzat SIDIO, "l´únic sistema del mercat que no requereix cap contacte amb l´objecte en cap moment del procés de captura de dades" segons fonts del patronat que hi han afegit que "SIDIO controla els valors d´exposició lumínica i treballa amb llum ´freda´ (eliminació de les bandes ultravioleta i infrarrojos), raó per la qual compleix amb els criteris museístics d´il·luminació". La sistema de digitalització consisteix en que "el capçal de captura SIDIO generarà un núvol de punts d´alta densitat amb una distància entre punts que pot arribar a ser de 75 micres, fet que permet poder capturar tots els detalls i tenir un document 3D totalment fidedigne amb els originals".



Enguany, el procés de digitalitzat de la comparseria patumaire inclourà els caps de la parella vella dels Nans Nous, que s´afegiran a les comparses que ja es van digitalitzar l´octubre del 2014 (l´Àliga, els caps i les mans dels dos Gegants Vells i els caps de les Guites) i el gener de 2016 (els caps i les mans dels dos Gegants Nous).



El cost total d´aquest procés és de 2.178 euros, dels quals 2.141 euros es cobriran amb una subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del patronat de La Patum és poder continuar amb més fases fins a disposar del digitalitzat 3D de tota la comparseria de La Patum.

L´empresa encarregada de dur a terme la tasca de digitalitzat és Nub3D S.L., nascuda a Barcelona el 1999 per donar resposta a una necessitat de mercat en el camp del mesurament òptic tridimensional. Es tracta de la mateixa empresa que ja ha fet les digitalitzacions d'altres figures de les comparses.

Aquesta empresa ha digitalitzat obres en diversos jaciments arqueològics, així com al Museu del Prado, el Louvre, el British Museum i el Museu Episcopal de Vic entre d'altres museus. També s'ha digitalitzat a Egipte la tomba de Tutankamon.