El cor Giovinetto tornarà als escenaris amb piles carregades i nous projectes

Van quedar a un pas de ser els guanyadors de la tercera edició del programa Oh Happy Day però durant el darrer any han recollit la fama i els èxits que els ha donat aparèixer a la petita pantalla setmana rere setmana durant més de dos mesos. Fa aproximadament un any que el cor Giovinetto va iniciar una gira de concerts que ha portat els onze membres d´aquesta formació a voltar arreu de Catalunya. Després d´uns mesos de pausa, esperen tornar amb les piles carregades i nous projectes a partir de la primavera.

Els joves integrants del cor -tots berguedans i un bagenc- han valorat molt positivament l´experiència viscuda el darrer any. Així ho ha explicat a Regió7 el director dels Giovinetto, Marc Font, que té clar que l´oportunitat que els ha donat el programa és «única». «Després de sortir d´Oh Happy Day, que va ser una vivència molt positiva, hem pogut gaudir del que més ens agrada, que és cantar i portar la nostra música per tot Catalunya», ha destacat. «Han estat mesos de molt sacrifici, perquè evidentment ens hem hagut de posar a l´alçada de grups professionals en molt poc temps, però tot l´esforç que hi hem dedicat ha estat recompensat», ha assegurat Font.

El director ha recordat que el seu pas pel programa de TV3 ha estat la porta d´entrada «al món professional» i assegura que això els ha servit «per descobrir de prop com funciona i conèixer molta gent i molts racons del país». Aquesta experiència, afegeix, «també ha servit per enfortir la relació entre tots els membres de Giovinetto». I és que de moment tenen corda per un temps més. Després d´una parada que estan fent des de principi de curs -un cop van finalitzar la gira estival- per carregar piles i centrar-se també en els seus estudis, ja estan treballant en nous projectes que esperen presentar a partir de la primavera. «Cal no perdre de vista que tots els que formen Giovinetto som estudiants, i que durant els mesos de rodatge del programa ja vam haver de fer un esforç per compaginar-ho tot», ha matisat. «Ara hem afluixat el ritme, perquè també hem de pensar en els estudis, però també per carregar les piles i proposar noves idees per tornar als escenaris».

En aquest sentit, Font ha avançat que el grup està treballant en dos projectes molt diferenciats. El que ja tenen pràcticament enllestit és un concert en format acústic que volen que serveixi per «tornar una mica als nostres orígens i recuperar l´essència. És a dir, donar importància a les veus i deixar de banda tot el que pugui maquillar-les, com són les coreografies, els vestuaris...». És per això que plantegen un espectacle «on les veus seran les protagonistes i on també tindran més pes les veus individuals, i no únicament com a coral». Per altra banda, també estan treballant en un projecte de gran format, tot i que el director ha assegurat que encara és massa d´hora per explicar-ne els detalls.

L´objectiu de tot plegat, però, és tornar «amb molta il·lusió». I és que, segons Font, «després de tot el que Giovinetto ha viscut, era necessari una pausa i plantejar-nos cap on volem anar i què és el que tenim ganes de continuar fent». Esperen que les noves propostes també rebin l´acolliment del públic, «que ha estat el nostre suport», ha afirmat.



De Puig-reig a la televisió

Tots som estudiants i, per una cosa o per l´altra, mai ens hem acabat de posar d´acord per agrupar-nos i cantar junts. Amb la intenció de presentar-nos al càsting del programa, ho hem aconseguit». Així explicaven a Regió7 l´11 de juliol del 2015 com va néixer Giovinetto els seus integrants, pocs dies després de saber que eren un dels cors seleccionats que optaven a participar al programa. No va ser fins al setembre, però, que el cor berguedà hi va entrar oficialment, després de superar els darrers càstings.

Els berguedans van seduir, des del primer moment, el jurat del concurs i es van popularitzar com el grup de Puig-reig. Segurament la qualitat de les seves veus -tots ells estudiants de música i la majoria cantaires de la Polifònica de Puig-reig- va ser un dels motius perquè es convertissin, de seguida, en un dels favorits a arribar a la final. El cor va oferir actuacions molt diverses i va aconseguir trencar el seu estil més clàssic –amb el qual se l´havia identificat per la interpretació de peces com Lacrimosa del Rèquiem de Mozart– per mostrar la seva cara més trencadora amb coreografies atrevides –amb ABC o Super Trouper. Tot i rebre un gran suport d´arreu de Catalunya i especialment de la comarca del Berguedà, els Giovinetto van quedar segons de la tercera edició del concurs televisiu.

El seu segell d´identitat i la qualitat vocal els ha convertit, però, en un dels cors de la darrera edició que més concerts ha realitzat i que ha tingut l´oportunitat d´actuar en molts esdeveniments especials.