Una empresa promociona comerços a través d´opinions a les xarxes socials

Unir marques i persones influents a les xarxes socials amb l´objectiu de promocionar establiments i que les empreses incrementin les seves vendes a través de l´opinió i recomanacions a Internet. Aquesta és la clau del nou projecte empresarial que han impulsat els joves berguedans Joan Fígols i Jordi Pujals amb l´objectiu de cobrir un buit de mercat que creuen que existeix en aquest sector del màrqueting comercial.

Els joves emprenedors, que no es dediquen professionalment al món de la publicitat, van començar a tirar endavant aquesta idea l´agost de l´any passat i en els darrers mesos han consolidat la proposta amb l´obtenció dels primers clients. Influence Factor ha rebut el tercer premi del Concurs d´Idees Emprenedores de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Un dels seus impulsors, Jordi Pujals, explica que «es tracta d´un tipus de màrqueting que va en creixement». Tot i que considera que és un mercat «poc explotat», també té clar que és «molt volàtil i poc madur, i està en constant evolució». El funcionament és molt senzill. Influence Factor és una eina que permet que persones influents a les xarxes socials (per la seva alta presència, el gran nombre de seguidors que tenen o la seva interacció amb la resta d´usuaris) recomanin i opinin sobre establiments, marques comercials i empreses per aconseguir que tinguin millor posicionament i fer-ne créixer les vendes.



Explicar el projecte

Pujals assegura que un dels principals reptes «és explicar el projecte a tothom que no sap de què va. Ens trobem que la gent més jove, que està més acostumada a utilitzar les xarxes, ho rep amb més bons ulls que algú que no les fa servir. Creiem que el futur passa per estar a Internet i eines com Facebook, Twitter o Instagram són cada vegada més freqüents al sector dels comerços i negocis».

Tot i que reconeix que es tracta d´un tipus de publicitat que possiblement es relaciona amb les grans empreses, «nosaltres volem oferir la possibilitat també al petit negoci de promocionar el seu producte o servei a través d´aquestes persones influents». De fet, en els darrers mesos ja han treballat amb clients del Berguedà i el Bages i esperen continuar creixent en aquests territoris i també fora d´aquestes fronteres territorials.

El jove emprenedor ha explicat que Influence Factor, un cop ha trobat una persona influent que pugui ser d´interès per al tipus de comerç que es vol promocionar, s´encarrega de dissenyar i dur a terme tota la campanya de màrqueting. «Nosaltres comencem buscant els perfils de les persones que poden ser influencers, perquè seran diferents segons les característiques del producte o marca que s´ha de promocionar», ha detallat. En aquest sentit, es busquen persones tenint en compte l´edat, el sexe, quin és el públic objectiu o la zona geogràfica, entre d´altres, per arribar al perfil que acabarà interessant-se pels comentaris i opinions a les xarxes.



Exemple pràctic

Pujals n´ha posat un exemple pràctic. Una botiga de roba vol utilitzar els serveis d´Influence Factor. Primerament, es fa un estudi de quin és el public objectiu al qual es vol arribar. A partir d´aquí, es busca quin és el perfil de persona influent que pot opinar i recomanar aquesta marca a les xarxes, tenint en compte els factors esmentats anteriorment. A continuació, es fa una sessió de fotografies amb la persona a l´establiment utilitzant el producte o la marca que es vol comercialitzar, i finalment es llança la campanya a les xarxes socials.

Aquests missatges, normalment amb la fotografia com a protagonista acompanyada del nom de la marca o el negoci, han d´arribar al màxim de públic objectiu perquè tinguin l´efecte desitjat. Tot i que inicialment les persones influents van començar a funcionar amb blogs a Internet, Pujals ha destacat que la tendència ha anat evolucionant cap a altres tipus de xarxes i actualment Instagram és la més utilitzada. «La gent, amb una fotografia i poques paraules, ho rep molt millor que, per exemple, a través de Facebook, on es poden barrejar moltes històries diferents», ha aclarit.

Paral·lelament a la recerca de clients potencials per fer ús d´aquests serveis, Pujals i Fígols també busquen persones influents per poder treballar en la iniciativa. «Rebem propostes de persones que volen convertir-se en influencers, i d´altres que ja funcionen com a tal. La nostra feina és fer una bona selecció i aconseguir tenir un gruix de persones i que tinguin l´impacte esperat».

L´objectiu dels dos joves emprenedors és continuar potenciant aquesta idea i atraure nous usuaris. «De moment hem après que emprendre té alts i baixos. En el nostre cas, ha suposat una dificultat afegida perquè no teníem cap model de referència clar», ha dit. «Potser ens equivocarem, però també sabem que el fracàs pot servir per millorar».