El grup municipal d'ERC a Berga creu que són "totalment intolerables les expulsions que s'han produit al si de la comparsa del plens" segons afirmen en un comunicat. Els republicans demanen al govern de la CUP que actuï "decididament sobre aquesta qüestió" i que no permeti "actuacions injustes i antidemocràtiques".

Els republicans han emès aquest dimarts un dur comunicat en què carreguen contra els que han decidit l'expulsió als que qualifica "d'amos de la comparasa i de la Patum"

En el comunicat, el grup d'ERC afirma que totes les comparses "han de regir-se per principis democràtics i "l'ajuntament té l'obligació de supervisar que no es vulnerin, ni es produeixin situacions discriminatòries". En el comunicat els republicans exposen qu ele socmparses e sregeixne d emanera uatònoma "i, en algusn casos, sense un reglament aprovat democraticament". Denuncien que "l'intent per part d'algusn membres de les comparses per revertir aquets fet, ja veiem que ha sigut molt mal rebut pel squi s'han erigit com a 'amos' i propietaris de la comparasa-i per extensió de la Patum- i d'uan manera autoritària, i fins i tot passada de moda-sedició i traïdoria- els han fet fora. Creiem que en l'actualitat aquesta manera de fer és del tot inadmissible per una ciutat i per un país que el volem just, democr`patic i acollidor".

Reformar el patronat

ERC ha aprofitat aquets moment per recordar una proposta que ja va fer en el seu dia: reformar el funcionament intern del patronat de la Patum. Quan vamn plantejar la seva proposta al si del patronat, va ser unànimement rebutjada. Preveia reformular l'estructura de "decisió i clarificar les funcions de cadascú"

Llegeix aquí la nota de premsa íntegre d'ERC

Proposta de reforma del patronat de la Patum d'ERC