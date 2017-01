Jordi Macià: «El nostre objectiu és que la gent es conegui i es relacioni»

El Banc del Temps va començar a funcionar al Berguedà el 2010, dins de l´Associació de Famílies Monoparentals. Des del 2014 s´ha constituït com una entitat independent, tot i que des del primer moment es va plantejar com un col·lectiu obert a totes les persones que volguessin aportar el seu temps lliure amb coneixements i experiències i intercanviar-lo pel temps d´altres usuaris.

El president del Banc del Temps al Berguedà, Jordi Macià, assegura que cada vegada més gent coneix aquesta entitat i que en els darrers anys la xifra de socis no ha parat de créixer. Actualment són 145 persones i en els darrers mesos s´han registrat moltes altes noves d´usuaris. «Això és positiu perquè cada vegada arribem a més persones. Ara, a banda que se´ns conegui com a col·lectiu, també treballem perquè se´ns entengui». De fet, segons Macià, els principals objectius que es volen aconseguir en els propers mesos són augmentar l´ús del servei, «volem tenir més persones i que intercanviïn més hores», ha dit, però també «augmentar la utilitat del servei». És per això, ha avançat, que s´està treballant amb entitats i institucions per aconseguir lligar acords per intercanviar hores per serveis que puguin ser d´especial interès. L´associació berguedana és una de les pioneres a establir relacions amb entitats. «Volem que les associacions formin part del Banc del Temps com un usuari més i que ells puguin beneficiar-se d´altres serveis que els interessi i a l´inrevés», ha explicat.

En aquest sentit, ha recordat que «tothom pot formar part del Banc del Temps i no és necessari comprometre´s a res». L´entitat permet l´accés de persones que tinguin interès de compartir les seves inquietuds, habilitats i coneixements amb altres persones a canvi d´altres coneixements, però sense cap obligació. «Nosaltres sempre comparem ser del Banc del Temps amb ser soci d´una biblioteca. Tu pots tenir el carnet de soci i no entrar-hi durant anys, però saps que el dia que et fa falta algun llibre hi pots anar, doncs al Banc del Temps passa el mateix», ha explicat. Per a Macià, però, «formar part del Banc del Temps va més enllà, perquè no només és un espai d´intercanvi. El nostre objectiu és que la gent es conegui i es relacioni, convertir-nos en un punt de trobada i una xarxa de persones en la qual poden sorgir moltes coses».

En els darrers mesos s´han impulsat diversos projectes vinculats al Banc del Temps, com la Gratibotiga del carrer del Roser. Després de la bona acollida d´aquest establiment on tot és gratuït, han decidit obrir-la setmanalment els dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre. Properament anunciaran noves iniciatives seguint sempre amb la seva filosofia: «fer-ho tot a canvi de temps i sense diners». I és que l´entitat funciona gràcies al voluntariat i la col·laboració de tots els que en formen part. «Ningú cobra i ningú paga tampoc», diu.