Berga activa el pla especial per nevades i demana que s'eviti agafar el vehicle

Com a conseqüència de l'augment de la intensitat de la nevada al Berguedà, l'Ajuntament de Berga ha activat ja el Pla d'Actuació Municipal per Nevades en fase d' emergència tal i com estableix el protocol de Protecció Civil.

En aquesta línia, des del migdia s'està treballant tirant sal per mantenir nets els accessos a l'Hospital, a les escoles i a les residències i centres sanitaris.

A hores d'ara hi ha 2 vehicles de neteja, 2 vehicles d'estesa de fundents i 2 vehicles amb personal portant a terme estesa manual. Igualment, es recomana que no s'utilitzi el vehicle si no és del tot necessari.

Les brigades, jardiners, d'obres i electricistes, així com les de neteja estan treballant, tirant potassa i netejant els carrers.

Es recomana a la ciutadania que mantingui nets els accessos als habitatges i les voreres, ja que es preveu que les temperatures seguiran baixant durant aquesta nit, i d'aquesta manera s'evitarà que la neu es glaci.

Per les persones que ho necessitin, de cara a demà al matí hi haurà habilitats diversos punts on es podrà disposar de potassa, dipositada als contenidors de matèria orgànica. Els punts on es pot trobar són:

- Pl. Font del Ros

- La Valldan

- Plaça Viladomat (davant el Sindicat)

- Passeig de la Indústria (davant de l'Ambulatori)

- Plaça Gernika (davant l'Institut Guillem de Berguedà)

- carrer Roca de la Pila (davant l'escola de Sant Joan)

- Plaça del Forn

- Plaça de Sant Pere (davant l'Ajuntament)

- Passeig de la Pau (davant la parada de taxis)

- Plaça Santa Magdalena

- carrer Guillem de Berguedà

- carrer Fumanya



Es demana a la ciutadania que estigui pendent de les xarxes socials de l'Ajuntament de Berga, des d'on se seguiran donant informacions d'interès.