ERC troba intolerables les expulsions de 3 vestidors de la colla dels plens de la Patum

El grup municipal d'ERC a Berga creu que són «totalment intolerables les expulsions que s'han produït al si de la comparsa del plens», segons han afirmat en un comunicat. Fan referència a l'expulsió dels tres vestidors de la colla Sergi Montaner, Ignasi Casasayas i Jordi Montañà, a qui s'acusa de «traïció» i «sedició» i que havien proposat reformes als estatuts de la comparsa per fer-la més oberta, participativa i transparent.

Tal com va informar aquest diari al seu dia, van ser expulsats aquest dissabte en una reunió que havia estat convocada a priori per parlar d'aquest procés de renovació i a la qual van assistir 21 dels 22 membres.

Ahir, els republicans van demanar al govern de la CUP que actuï «decididament sobre aquesta qüestió» i que no permeti «actuacions injustes i antidemocràtiques». En el comunicat, el grup d'ERC afirma que totes les comparses «han de regir-se per principis democràtics» i «l'Ajuntament té l'obligació de supervisar que no es vulnerin, ni es produeixin situacions discriminatòries».

Els republicans exposen que les comparses es regeixen de manera autònoma però, «en alguns casos, sense un reglament aprovat democràticament». Denuncien que «l'intent per part d'alguns membres de les comparses per revertir aquest fet, ja veiem que ha sigut molt mal rebut pels qui s'han erigit com a amos i propietaris de la comparsa –i per extensió de la Patum– i d'una manera autoritària, i fins i tot passada de moda-sedició i traïdoria –els han fet fora. Creiem que en l'actualitat aquesta manera de fer és del tot inadmissible per una ciutat i per un país que el volem just, democràtic i acollidor». I ho reblen assegurant «si la Patum és Patrimoni de la Humanitat, també ho ha de ser per als berguedans i les berguedanes». Alhora que «exigim una total transparència, que no suposi cap mena d'opacitat ni en la gestió del patronat nin en el funcionament-respecte a les normatives –de les comparses».



Possible solució

Per als republicans, una de les solucions seria «reformular el Patronat de la Patum». Tot i que troben bé que «hi hagi un òrgan que gestioni la festa», creat el 2001,no comparteixen el seu funcionament intern. «Sempre hem sigut crítics amb la seva organització interna». El febrer del 2016 van presentar una proposta alternativa de funcionament que va ser unànimement rebutjada pels grups i els caps de colla. Aquesta proposta «tenia per objectiu reformular l'estructura de decisió i clarificar les funcions de cadascú» i, a la vegada, obrir-lo a una participació més àmplia, de sectors que al nostre entendre hi tenen molts a dir en el desenvolupament de la festa». El grup d'Esquerra creu que l'actual patronat ha de millorar en la seva gestió i assolir altres reptes per això aposta per «renovar finestres en un òrgan que fa anys que està estancat».

ERC lamenta la postura del govern de la CUP que va oposar-se a la proposta de renovació del d'ERC, «ja que en l'anterior legislatura va presentar una proposta molta semblant a la nostra. Creiem que no han de tenir por de canviar coses, tindran el nostre suport si fan un gir de 180 graus a aquesta situació.»



Un nou model

La proposta d'ERC preveia crear una junta rectora que fos la responsable del govern, l'administració i la representació del patronat. Havia d'estar integrada per representants del govern i dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament, el gerent, i del teixit associatiu, empresarial i turístic, de la Patum infantil i representants dels grups de treball. ERC proposava que el seu objectiu bàsic fos la promoció de la festa i la ciutat i que s'ocupés de buscar fórmules de finançament, explorar convenis amb entitats i organismes i empreses, gestionar i desenvolupar la imatge, la publicitat de la festa i la marca.

Igualment ERC plantejava que hi hagués una comissió executiva amb l'alcalde, el regidor de la Patum, un representant de la comissió tècnica, un de la junta rectora i el gerent. Hauria de tenir cura de fer la coordinació general i la resolució del dia a dia. I una altra de tècnica amb representants del regidor de Cultura i Patum, un de cada comparsa, la Patum infantil, i els músics, per fer el manteniment de la imatgeria, vetllar pel bon desenvolupament de la festa i el compliment de la normativa del foc, entre d'altres.