Esquerra demana que es regularitzin els encàrrecs pagats al gerent de la festa

El grup d'ERC va reclamar, ahir, en un comunicat que es regularitzi l'encàrrec de feines de caire tècnic relacionades amb la Patum per part de l'Ajuntament a Albert Rumbo, que alhora és el gerent de la celebració i que s'està rumiant si plega com va anunciar al darrer patronat.

En el seu comunicat, Esquer-ra diu que tot i que la tasca del gerent no és retribuïda «existeixen diverses factures, d'Albert Rumbo, per les tasques tècniques relacionades amb la Patum». Creuen que aquesta situació «s'ha de regularitzar. Se li ha de donar pública concurrència que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tothom».

Per la seva banda, la regidora de Festes, Mòniga Garcia, ha dit que l'Ajuntament «fa anys» que encarrega feines a Albert Rumbo a través de la seva empresa. Es fa a través de contractes d'obra menor –inferiors a 50.000 euros– que permeten una adjudicació directa, una operació legal. Garcia ha dit que aquesta realitat és ben coneguda pels membres del patronat i dels grups polítics que hi són presents –com ERC–, que han avalat per unanimitat la feina i la figura del gerent i li han renovat la confiança cada Patum. Garcia ha dit que Rumbo pot fer aquesta labor tot i ser funcionari perquè té concedida una compatibilitat. Ha explicat que si el consistori ha d'encarregar feines a fora és per la manca de personal que té. Ara, el consistori ha contractat un tècnic de festes que evitarà externalitzar determinades tasques.