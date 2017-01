El govern de Berga escolta les parts implicades en la crisi oberta als plens

L'alcaldessa, Montse Venturós, i la regidora de Festes, Mònica Garcia, ja s'han reunit amb les dues parts enfrontades en la crisi oberta al si de la comparsa dels plens i les maces. Dilluns es van trobar amb el cap de colla, Isaac Gonfaus, i altres representants, i anit es van reunir amb els tres vestidors de plens expulsats aquest dissabte de la colla dels plens i maces (Sergi Montaner, Ignasi Casasayes i Jordi Montanyà).

L'objectiu del govern de la CUP és escoltar les parts implicades en aquesta afer durant aquesta setmana per tenir tota la informació. Fins que no hagi conclòs aquest procés, les responsables de l'executiu no faran declaracions sobre la crisi i les mesures o accions que es pensen adoptar.

Tal com ja ha informat aquest diari, dissabte a la tarda es va celebrar una reunió de la colla dels plens inicialment convocada per plantejar la renovació dels estatuts i fer-la més democràtica. Va ser en aquesta trobada on va tenir lloc l'expulsió dels membres de la colla esmentats els noms dels quals han aparegut a les xarxes socials i que són els que havien obert el debat sobre aquesta qüestió. Les raons que han transcendit fins ara per haver-los expulsat són «traïció» i «sedició».

En ser preguntat, Isaac Gonfaus ha declinat donar la seva versió dels fets fins que el govern no prengui una decisió.

D'altra banda, l'hermetisme sobre als cas que mantenen els vestidors de la colla de plens i maces és absolut, raó per la qual encara no es coneix la versió del sector oficialista sobre aquest cas.