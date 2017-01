Berga explica el programa de detecció del càncer de còlon

L'Hospital Comarcal Sant Bernabé, conjuntament amb diferents entitats berguedanes, ha organitzat per a aquest mes de gener tres xerrades per donar a conèixer el programa de detecció precoç del càncer de còlon, que es va començar a implantar a la comarca el mes de juny. La setmana passada va tenir lloc la primera de les xerrades, que va tenir una bona acollida i va servir perquè els ciutadans poguessin resoldre els seus dubtes a l'entorn d'aquest programa amb els seus coordinadors, el doctor Agustí Camps i la infermera Carme Grau.

La segona xerrada s'ha fet aquesta setmana. I dimarts que ve, 31, a 2/4 de 8 del vespre, n'hi haurà una altra a la sala blava del Casal Cívic de la Gent Gran. L'objectiu d'aquestes trobades és apropar el programa als ciutadans i alhora sensibilitzar sobre la importància de detectar a temps el càncer de còlon.

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte s'adreça a la població d'entre 50 i 69 anys del Berguedà, aproximadament unes 10.000 persones. El programa es va començar a desplegar el mes de juny passat a Berga, on té la col·laboració de 10 farmàcies, i progressivament s'anirà ampliant cap a la resta del territori. La població diana rep una carta on se li explica el funcionament del programa i se l'informa de com participar-hi.