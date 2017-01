El Berguedà viu la nevada més important dels últims anys

El temporal de neu ha deixat imatges de postal aquest dijous a la comarca del Berguedà. De fet, segons ha informat l'Ajuntament de Berga no es registrava una nevada tan important des de l'any 2010 i els gruixos de neu acumulats han arribat fins als 20 centímetres en algunes poblacions com Vallcebre.

El temporal ha obligat a suspendre 22 rutes de transport escolar de les 27 que es fan habitualment i, segons informa el Consell Comarcal del Berguedà, 356 alumnes s'han quedat sense anar a escola. La nevada, però, també ha afectat altres punts de la Catalunya Central com Osona, on s'han registrat gruixos de neu importants a Prats de Lluçanès (10 centímetres) i ha emblanquinat la ciutat de Vic. Alguns municipis del Solsonès i l'Anoia també s'han despertat ben blancs.

El Berguedà ha estat una de les comarques més afectades pel temporal de neu arreu del país, juntament amb el Ripollès, la Garrotxa, Osona i la Cerdanya. De fet, a Berga no es registrava una nevada tan important des del 2010 i això va obligar a l'Ajuntament a activar aquest dimecres a la tarda el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per nevades en fase d'emergència. Segons ha detallat a l'ACN el regidor de Governació, Francesc Ribera, el PAM es mantindrà activat fins que la situació no es normalitzi complement a totes les vies de la ciutat.

Ribera ha explicat que a hores d'ara hi ha desplegats 6 equips de neteja viària per tota la ciutat, 2 equips d'estesa de fundent, així com personal de la brigada municipal i de neteja viària. D'altra banda, el consistori ha posat a disposició de la ciutadania 13 punts de recollida de sal perquè "els veïns puguin escampar-la pels accessos a les cases i pàrquings", ha detallat el regidor.

El temporal de neu també ha obligat a suspendre bona part del transport escolar a la comarca del Berguedà i de les 27 rutes que es fan habitualment només n'han funcionat 5. Així doncs, només 53 alumnes dels 409 que cada dia fan servir el transport escolar han pogut arribar als seus centres educatius. Amb tot, la majoria de centres han obert les portes aquest dijous.

La nevada també afecta Osona, el Solsonès i alguns punts de l'Anoia

Tot i que amb menys intensitat, la nevada que ha caigut aquest dimecres i dijous també ha afectat la comarca d'Osona. De fet, en aquest territori s'han registrat gruixos de fins a 10 centímetres a poblacions com Prats de Lluçanès, mentre que a Vic la nevada ha deixat gruixos de dos centímetres. El transport escolar a la comarca d'Osona també s'ha vist afectat per la nevada i, segons informa el Consell Comarcal, s'han vist afectats un total de 192 alumnes de diferents rutes.

Al Solsonès i l'Anoia la nevada també ha deixat paisatges emblanquinats, tot i que a la majoria de carreteres s'hi pot circular amb normalitat i tots els centres educatius han obert les portes aquest dijous. Tot i això, el Consell Comarcal de l'Anoia informa que s'ha hagut de cancel·lar la ruta de Pinedes de l'Armengol i també s'ha donat el cas que de la trentena d'alumnes que utilitzen el transport per anar a l'escola de La Llacuna només n'hi ha anat 9.