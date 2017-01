El grup de CiU de Berga espera que el govern doni explicacions del cas

El grup de CiU espera que el govern doni explicacions sobre la crisi dels plens. En una nota penjada al seu Facebook, el grup assegura: «malament quan la Patum esdevé notícia quan no toca i per motius que no tenen a veure amb el normal desenvolupament de la festa. Cal que es donin explicacions ben aviat». Afegeixen que, «un cop les haguem rebut, farem les valoracions que corresponguin». Mentrestant el grup no es posicionarà.