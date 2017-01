L´equip de govern de Berga convoca un Patronat de La Patum extraordinari

Davant la polèmica sorgida arran de l'expulsió de tres membres de la comparsa dels Plens i les Maces en una reunió interna sobre el funcionament de la comparsa el passat dissabte 21 de gener, l'equip de govern ha convocat pel proper dimecres dia 1 de febrer a 8 del vespre un Patronat extraordinari per abordar aquest tema.



Així ho explica la regidora de Patum, Mònica Garcia: "Tal i com vam dir des del primer moment, no hem volgut fer declaracions sobre aquest tema perquè abans volíem parlar amb les parts implicades i conèixer de primera mà els fets ocorreguts i poder parlar amb propietat", assegura. En aquesta línia, des que va transcendir aquest tema fins a dia d'avui, tant la regidora com l'Alcaldessa han mantingut diverses reunions amb els implicats i s'han escoltat les diferents veus que s'han pronunciat públicament o s'han dirigit a l'equip de govern en referència a aquest tema per tal de valorar els fets i poder trobar la millor opció.



Així, davant d'aquesta realitat, l'equip de govern ha considerat necessari convocar un Patronat de La Patum extraordinari on abordar aquesta qüestió ja que és l'òrgan màxim de gestió de la Festa.



En la mateixa línia, la regidora explica que al Patronat extraordinari que es farà dimecres l'equip de govern hi portarà una proposta sobre la qual debatre: "Nosaltres hem estat treballant una proposta però com ja hem dit, considerant que és en el sí del Patronat on s'han d'abordar els temes referents a la Festa, serà durant la reunió que es farà dimecres on la donarem a conèixer per tal de poder-la abordar amb la resta de membres del Patronat", explica Garcia.



Des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Berga s'espera poder resoldre aquest tema en favor de la Festa i el mateix es compromet a seguir informant de les novetats rellevants al respecte.