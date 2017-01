El Berguedà uneix esforços per potenciar el sector agroalimentari

ARXIU PARTICULAR

Trobada del sector agroalimentari ARXIU PARTICULAR

El Clúster de Muntanya, l´institut de Puig-reig i l´Ajuntament de Puig-reig han unit esforços per tal de dinamitzar i potenciar el sector agroalimentari del Berguedà.

Aquesta setmana, els tres col·lectius han signat un acord de col·laboració per aconseguir crear sinèrgies i compartir interessos i experiències entre l´empresa privada del sector, l´administració pública i la comunitat educativa.

Per fer palesa aquesta col·laboració, ahir dijous, la junta general del Clúster va celebrar-se a les instal·lacions de l'institut de Puig-reig, on s´hi han presentat ambdues entitats i les empreses han pogut degustar productes agroalimentaris elaborats per als mateixos alumnes del Cicle Formatiu d'Agroalimentació que ofereix el centre des de fa dos cursos.