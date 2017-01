Es busquen dones amb vocació científica

L'enginyera industrial Marta Camps és una de les tres tècniques d'Endesa distribució a Manresa, amb una plantilla de 80 persones. La meteoròloga Gemma Puig és la dona del temps de TV3 i única fèmina en un servei de 9 persones. I l'enginyera forestal Iolanda Domenjó és l'única dona de 30 persones que hi ha al seu departament a la Serradora Boix, on treballa.

Aquestes realitats individuals són el reflex d'una situació global de poca presència de les dones en el món tecnològic. Així ho avalen dades com que només el 23% d'estudiants d'enginyeries i ciències pures són dones, mentre que en ciències de la salut el percentatge supera el 50%.

Aquesta situació es dóna a Catalunya, a Europa i «fins i tot als Estats Units», assenyala la berguedana Dolors Grau, codirectora de l'Exploratori de Recursos de la Natura de la UPC, juntament amb Josep Font. Destaca que, «a més a més, aquests valors no han millorat des de fa anys. La situació és gairebé igual ara que fa 20 anys».

Per què al món de la ciència hi ha més homes que dones? La resposta a la pregunta del milió d'euros no és gaire clara més enllà que falten vocacions femenines en aquest àmbit. Analitzar-ne les causes i animar les joves a triar estudis d'aquest àmbit és l'objectiu del programa europeu Erasmus+ Science Girls, en el qual participen alumnes de tercer d'ESO de l'institut Guillem de Berguedà de Berga de bracet amb la UPC i treballant amb socis d'altres països. És una iniciativa que tindrà una durada de dos anys, en el decurs dels quals faran diferents activitats.

Una d'aquestes ha estat convidar dones berguedanes o que treballen al Berguedà en la branca de les ciències a participar en un acte en el qual les alumnes els van plantejar diferents qüestions relacionades amb el dia a dia de la seva feina i conèixer la seva realitat.

Marta Camps, Gemma Puig i Iolanda Domenjó van deixar clar que s'havien sentit atretes per estudiar ciències més que no pas per les lletres. «La manera d'explicar-ho dels professors hi influeix» , va dir Gemma Puig. I per les sortides professionals que podien tenir estudis com les enginyeries. «Jo era més de ciències naturals, volia estudiar geologia. Però vaig veure que una enginyeria m'obria moltes portes», va comentar Iolanda Domenjó. Marta Camps va dir que se li fa «difícil d'entendre per què hi ha dones a qui no agraden» les ciències. Pensa que és «un error de les dones pensar que són feines que no fan amb elles». Iolanda Domenjó va assegurar que «és clar que tots som capaços de fer el que ens proposem» independentment del sexe.