CiU demana que es convoqui «al més aviat possible» el Patronat de la Patum

El grup municipal de CiU, majoritari a l'oposició, ha demanat que «es convoqui el més aviat possible» una reunió extraordinària del Patronat de la Patum per buscar solucions a la crisi oberta al si de la colla de plens per l'expulsió de tres dels seus membres i per saber com acabarà la dimissió del gerent del patronat, Albert Rumbo, que divendres passat va posar el seu càrrec a disposició de l'ens però que va acceptar posposar la seva dimissió per parlar amb el govern i els caps de colla que volen que es mantingui en el càrrec.

En declaracions a Regió7, Antoni Biarnés ha dit que «la manera de reconduir els fets seria que ens expliquessin aquests fets». El líder del grup convergent creu que és al si del Patronat de la Patum on hi ha els representants dels grups polítics del consistori, els caps de colla i patumaires. És en aquest fòrum on Biarnés considera que s'han de posar damunt la taula aquestes qüestions. La primera, per ordre cronològic, és la dimissió que va anunciar el gerent del patronat que no s'ha fet efectiva i de la qual no han transcendit els motius. Sobre aquest fet, Biarnés ha assegurat que «el més simbòlic és que la regidora [Mònica Garcia] no en sapigués res, quelcom preocupant». L'episodi va continuar amb la crisi dels plens, d'on han estat expulsats tres dels vestidors.

Posteriorment, «ERC va qüestionar el sistema de governança de la festa». Tot plegat ha passat aquesta setmana. «Ja seria hora, doncs, de cridar a capítol tothom, posar tota la informació sobre la taula, valorar-la i prendre decisions», ha assegurat Biarnés. «A mesura que van passant els dies s'han d'anar apagant més focs», ha dit en referència a la cadena d'esdeveniments controvertits al voltant de la festa.

El cap de files de CiU entén que el govern hagi hagut de reunir-se amb les parts i «els hem donat marge de temps i un vot de confiança, i veiem que s'està treballant en la bona direcció». Ara, creu que toca convocar el patronat i posar tota la informació damunt la taula.