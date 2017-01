Creen un mètode per perdre pes amb segell berguedà basat en el canvi d´hàbits

«Molta gent està farta de fer dietes estrictes i d´entrenar-se sense parar per aprimar-se, però està demostrat que les dietes miraculoses no existeixen i que per aconseguir els objectius cal un canvi estructural de la nostra vida», afirma Maria Cosp. El centre farmacèutic i de salut integral Algèmica de Berga ha estrenat un nou mètode per perdre pes basat en el canvi d´hàbits i l´aprenentatge. Un equip de cinc professionals, dirigit per la berguedana Maria Cosp, ha presentat públicament aquest programa, pioner a l´estat, i que en els darrers mesos han posat a prova per assegurar-ne els resultats.

L´equip multidisciplinari està format per Ingrid Charques, metgessa especialista en homeopatia, nutrició i nutrició cel·lular; Ester Comellas i Mercè Mujal, naturòpates, auxiliars d´infermeria i especialistes en nutrició energètica i quàntum; Eva Maria Sánchez, quiromassatgista, especialista en diatèrmia i fisioestètica; i Maria Cosp, farmacèutica, especialista en homeopatia i PNI. Totes elles han elaborat un programa complert basat en «un canvi de paradigma en la nostra vida diària que ens ajudarà a perdre pes, incorporar un moviment integrat per millorar la nostra salut, augmentar l´autoestima i adquirir coneixements sobre el nostre cos per comprendre com funciona».

Segons Maria Cosp, «no existeix cap manera miraculosa de perdre pes, i aquest procés suposa una implicació directa i activa de la persona que se sotmet al tractament». En aquest sentit, ha explicat que «la persona entra en un circuit de diverses sessions per aconseguir un canvi en l´estil de vida i amb eines per mantenir-lo quan acabi el procés». El mètode Aldiètica, que així és com l´han anomenat, consisteix en una sèrie de sessions controlades i ateses per les professionals del programa que, a la vegada, es reuneixen per fer un seguiment del pacient.

Per a Cosp, «la persona que segueix el tractament comença per una sessió on se li fa un escaneig per conèixer l´estat corporal i poder començar a treballar». Paral·lelament, se li facilita un rellotge de control per comptabilitzar les hores de descans i les passes que realitza en un dia. A partir d´aquí, s´inicia el procés amb un control mèdic, i es marquen els objectius que cal assolir i els deures per fer, com la dieta i els exercicis que cal fer. Cosp ha deixat clar que «les persones que s´interessin per aquest procediment per millorar la seva salut han d´estar disposades a treballar i disposar de com a mínim tres o quatre mesos seguits per desenvolupar el programa».

Una de les característiques del mètode és que les deu sessions per treballar diversos aspectes per assolir els objectius es complementen amb classes teòriques «perquè les persones coneguin el funcionament del cos des de l´esfera mental i emocional, així com des de l´esfera biològica i mèdica. Amb aquesta informació el canvi d´hàbits i de gestió del pes és altament efectiu», ha assegurat Cosp.

A més a més, al programa s´hi afegeixen caminades quinzenals amb l´objectiu de realitzar exercici físic i fer cohesió de grup amb la resta de persones que segueixen el mètode, i també activitats vinculades que s´aniran programant. Les impulsores del projecte asseguren que ja han provat la seva efectivitat i esperen continuar-lo aplicant a nous usuaris que vulguin beneficiar-se´n.