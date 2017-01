Els geganters responen a Cortina que prenen les decisions votant-les

La denúncia que va fer ahir a Regió7 l'exgeganter Roger Cortina que havia estat vetat el 2011 per ser membre titular de la colla dels gegants ha provocat la reacció de la colla. A través d'un comunicat penjat a Facebook i sense anomenar Roger Cortina, la colla assegura que «el sistema que se segueix per rellevar els membres de la comparsa és que cadascun d'ells pot proposar una altra persona perquè el substitueixi. Ara bé, un cop feta la proposta, tots els membres de la plantilla expressen el seu vot i s'assumeix el que considera la majoria».

Afirmen que la decisió de no deixar ser titular a Roger Cortina «es va prendre per unanimitat. Quinze dels setze membres que integren oficialment la comparsa –és a dir, tots menys el que proposava el nou membre– van indicar que no es tractava d'una persona indicada» per formanr-ne part. I diuen que «el motiu era la seva falta d'implicació en la feina de la comparsa», on va estar-se més de vint anys. Al comunicat, la colla assegura que fa quatre mesos que treballen en la redacció d'uns nous estatuts que recolliran aquests aspectes i «es difondran perquè tota la societat berguedana en tingui coneixement.