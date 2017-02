El Konvent converteix quatre naus en escenaris per a projectes artístics

Aturar la degradació dels antics edificis fabrils i donar un nou ús a espais que no es fan servir. Aquest és el principal objectiu del nou projecte que han impulsat els responsables del Konvent de Cal Rosal amb l´objectiu de continuar aportant activitat cultural a la comarca sota el seu segell particular.

Des de finals de desembre i durant els propers mesos, els membres de Konvent i alguns col·laboradors habituals han iniciat les obres de sanejament i recuperació de quatre antigues naus de la fàbrica de Cal Rosal per convertir-les en escenari per a projectes artístics. L´activista cultural Pep Espelt, responsable del Konvent, ha explicat a Regió7 que un dels objectius de l´associació, a banda de convertir-se en un punt de trobada artístic i cultural, és el de la «recuperació dels espais patrimonials que estan en perill d´extinció». De fet, l´activitat del Konvent es desenvolupa a l´edifici de l´antic convent de monges d´aquesta colònia tèxtil. Ara han volgut fer un pas més i rentar la cara a quatre de les naus de la fàbrica d´aquesta mateixa colònia per a poder-les utilitzar per a projectes artístics que requereixin un espai més gran que el que disposen actualment.

Segons Espelt, s´està treballant per recuperar quatre naus. Una d´elles, de grans dimensions, amb més de 1.500 metres quadrats, que es convertirà en «un espai per a realitzar-hi espectacles relacionats amb les arts escèniques. Propostes que necessiten un escenari més gran». Ha volgut deixar clar que «la filosofia continuarà sent la mateixa, i no farem espectacles per a centenars de persones de públic, però sí que podrem obrir-nos a disciplines com la dansa o el circ sense patir pels problemes d´espai».

Paral·lelament, a banda d´aquesta nau de grans dimensions, també estan treballant en l´arranjament de tres naus més petites, que també s´utilitzaran com a espais escènics, en aquest cas, de format més reduït. Dues d´aquestes antigues naus quedaran a l´aire lliure, perquè segons Espelt, «ha estat impossible conservar-ne el sostre pel seu mal estat». I és que tal i com ha recordat el responsable de l´entitat cultural, «els treballs s´estan realitzant sota el màxim rigor tècnic perquè no hi hagi cap tipus de perill. Estem treballant amb estructures que van construir-se als anys 70 i algunes, es troben en un estat de degradació avançat», ha assegurat. Aquest nou espai està previst que entri en funcionament l´1 d´abril quan està previst que Konvent doni el tret de sortida a la nova temporada d´activitats.

Aquest projecte s´està finançant gràcies a les aportacions de veïns de Cal Rosal i també a la col·laboració de diverses empreses que hi han destinat materials per a realitzar les obres. Per altra banda, diumenge, el Konvent va celebrar la seva calçotada anual amb l´objectiu de recollir diners que es destinaran a la iniciativa. Com en la resta de projectes, l´actuació també s´ha finançat a través dels beneficis obtinguts del restaurant de l´associació, que fa mig any es va traslladar del Konvent a la plaça Maragall de Berga i que ara roman en obres per una propera reobertura.

Tallers dins la nova programació

L´associació cultural del Konvent impulsarà un cicle de tallers de diverses disciplines artístiques que s´inclouran dins de la programació de la propera temporada. Aquests tallers es desenvoluparan als nous espais que s´estan recuperant a l´antiga colònia tèxtil.

Pep Espelt, una de les ànimes del Konvent, ha assegurat que la programació arriba carregada de novetats i n´ha destacat, especialment, aquests tallers. «Farem formacions de diverses disciplines artístiques i creatives, amb la voluntat de continuar convertint el Konvent en un centre d´experimentació i creació». Tot i que encara no s´ha tancat aquesta programació de tallers, es preveu que hi hagi classes de teatre o de circ, entre d´altres disciplines artístiques.

Tot i que les activitats de la propera temporada s´iniciaran el proper 1 d´abril, durant els propers mesos el Konvent acollirà algunes activitats. A banda de la calçotada d'enguany, també s´han previst algunes actuacions musicals durant els propers mesos.

Durant la propera temporada, està previst que passin pel Konvent artistes de renom de diverses disciplines. Segons han avançat, tot i que la programació no està tancada, passaran per Cal Rosal Thomas Keis, Espaldameceta, Corderos, Josep Grifoll, Pipilotti Rist, Albert Quesada, Trans Humans Sex d´Abel Azcona i d´altres propostes que s´estan acabant de lligar. Espelt ha deixat clar que «estem carregant piles per tornar al cent per cent».