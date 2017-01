La neu torna a deixar sense escola una vintena d'alumnes de l'Alt Berguedà

La neu que va caure ahir al Berguedà i que continua enfarinant alguns dels municipis de l'Alt Berguedà, ha obligat aquest divendres al matí, a suspendre dues rutes de transport escolar de l'Alt Berguedà. Tal i com han informat fonts del Consell Comarcal del Berguedà, s'ha anul·lat la ruta que porta alumnes de primària de Saldes cap a l'escola Serrat Voltor de Vallcebre, i s'ha suspès també, la ruta pels alumnes de secundària que van de Gósol, Saldes i Vallcebre cap a l´Institut de l´Alt Berguedà de Bagà. Aquesta ruta transporta també alumnes de Guardiola de Berguedà que van a Bagà, i en aquest cas sí que s'ha realitzat el transport. Per tant, només s´ha suspès una part de la ruta. El total d'alumnes afectats per la suspensió del transport a causa de l'estat de les carreteres per neu és de 21.

En total diàriament van en transport escolar 409 alumnes del Berguedà i es realitzen 27 rutes. Per tant, doncs, 388 alumnes del Berguedà han pogut arribar a classe amb normalitat.

Ara mateix neva en municipis com Gósol o Bagà, on va precipitant de manera intermitent.