Localitzen una granada de morter en una casa a l´Espunyola

La memòria del masover de ca l'Ardit, una casa de pagès del municipi de l'Espunyola, va permetre als Mossos d'Esquadra dels Tedax, ahir, localitzar una granada de morter del calibre 81 de la Guerra Civil Espanyola enterrada sota una figuera d'aquesta casa. La granada serà destruïda de forma controlada en els propers dies. Mentrestant ara és sota la custòdia de la policia catalana.

Poc abans de morir, fa dos mesos aproximadament, el masover de ca l'Ardit va explicar a la seva filla que, sota d'una figuera de la finca, hi havia enterrada una granada, tal com va explicar a aquest diari, ahir, la mateixa Carme Ser-ra, la filla del masover. Tot i que inicialment «no hi vaig donar gaire importància», posteriorment va optar per comunicar-ho al propietari de la masia, que és Ramon Cabra, exbatlle de Castellar del Riu. En assabentar-se'n va decidir informar-ne als Mossos d'Esquadra.

Fonts de la policia catalana van explicar ahir que van fer « les comprovacions necessàries» per assegurar-se que es tractava de material explosiu. Així doncs, ahir al matí especialistes dels TEDAX es van adreçar a la zona i, «malgrat que el terreny estava nevat i plovia en aquells moments, van poder trobar l'artefacte amb els mitjans de detecció. Es tracta d'una granada de morter del calibre 81 presumiblement de la Guerra Civil Espanyola».

Carme Serra va explicar que el seu pare ha estat masover de ca l'Ardit «de tota la vida» i que ella mateixa hi havia nascut. És situada en una zona on «havien dit que hi havia passat el front» durant la guerra civil.