La campanya Casa nostra, casa vostra arriba avui a l´antic cinema de Berga

La campanya unitària Casa nostra, casa vostra per l'acollida de persones refugiades i migrants arriba aquest diumenge a Berga amb un acte de presentació de la campanya i de la jornada de mobilitzacions prevista a Berga per als dies 4 i 5 de febrer.

L'acte compta amb el suport dels Castellers de Berga, que, a partir de les 11del matí, faran al Cinema Catalunya un taller de castells obert a tota la ciutadania, i pensat també per a les persones que procedeixen d'altres països. Després es presentaran els objectius de Casa nostra, casa vostra, a càrrec de la coordinadora de la campanya al Berguedà, la pedagoga Judit Corral, que explicarà la seva experiència com a voluntària als camps de refugiats de Grècia. Xavi Rosiñol, coordinador de Comunicació de la iniciativa, enumerarà els objectius que s'ha marcat l'organització i donarà detalls de la Manifestació Volem Acollir, que es farà a Barcelona el dissabte 18 de febrer. També hi intervindrà Anna Alsina, regidora de l'àrea Social de l'Ajuntament de Berga, adherit a la campanya.