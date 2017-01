La colla dels Plens fa oficial l'adéu forçat de tres dels seus membres

La comparsa dels plens i les maces va fer efectiva ahir l´expulsió de tres dels seus membres, Sergi Montaner, Ignasi Casasayas i Jordi Montañà, després de fer-los fora fa una setmana. Fonts solvents consultades per Regió7 han confirmat que, en la reunió de la colla, que va celebrar-se a Berga a les 4 de la tarda, van nomenar-se de forma immediata les persones que ocuparan a partir d´ara les places de vestidor de ple que havien quedat sense titular.

D´entre els tres nous membres de la colla, i per primera vegada ala història, hi haurà una dona que tindrà plaça oficial de vestidora de ple: Trini Bascompte, una veterana de la festa, molt coneguda a la ciutat, que durant anys ha estat l´encarregada de repartir els vestits dels plens a les persones que salten a plaça. El nom dels altres dos nous membres no ha transcendit.

La colla de maces i plens s´enfronta a una crisi oberta des que el cap de colla, Isaac Gonfaus, va expulsar-ne les tres persones que havien proposat la redacció d´uns nous estatuts acusant-los de «traïció i sedició». Ahir al vespre, aquest diari va posar-se en contacte amb els ja exmembres de la comparsa que, no obstant això, van preferir no fer declaracions.

Per la seva banda, Gonfaus nova respondre a les trucades fetes per aquest rotatiu. Segons les fonts consultades, però, els membres de la colla haurien rebut instruccions per guardar discreció sobre la decisió presa a la reunió.

El tinent d´alcalde de Berga, Francesc Ribera , va assegurar ahir que desconeixia quines decisions s´havien pres a la troba-da de la colla. Francesc Ribera va recordar que l´Ajuntament de Berga s´absté, de moment, de fer declaracions, perquè hi ha convocada dimecres una reunió extraordinària del Patronat de la Patum, amb l´objectiu precisament de solucionar la crisi oberta dins de la comparsa. La voluntat del consistori és escoltar les dues parts implicades a través de l´òrgan màxim de gestió de la festa i conèixer de primera mà els fets ocorreguts.

Arran de les informacions sorgides al voltant de la polèmica expulsió de tres membres de la colla, després que en defensessin una democratització i l´establiment d´estatuts, Regió7 va parlar també amb Irene Caserras, vestidora durant més de dues dècades a qui malgrat tot no es va donar la plaça oficial, i que va valorar que no li sorprenia la crisi, perquè quan "quelcom funciona a dit, acaba caient». El nomenament ara d´una dona com a titular d´una plaça de la comparsa és especialment rellevant, perquè es tracta de la primera que serà titular de la colla. De 82 persones que l´any 2000 formaven part de la plantilla oficial de les diferents comparses, només 4 eren dones. Al 2010, n´eren 6.