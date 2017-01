Més de 25 quilòmetres de cua a la C-16 entre el Túnel del Cadí i Berga

L'operació tornada cap a Barcelona, després d'un cap de setmana de neu i molta gent al Pirineu, està sent molt complicada al seu pas per la Cerdanya i al Berguedà.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha 27 quilòmetres de retenció a la C-16 entre la boca sud del Túnel del Cadí i Berga sentit Barcelona. També hi ha congestió a l'alçada d'Urús en sentit sud, entre els quilòmetres 130 i 131 de la via.

Al matí, també s'han registrat embusos importants en carreteres secundàries, com en l'accés als Rasos de Peguera i a Port del Comte.