«Als camps de Grècia només ens ajudàvem els voluntaris espanyols i Bombers en Acció»

En Mohamed era traductor a Damasc fins que la guerra va obligar-lo a marxar. A Berga hi ha arribat amb el seu germà Mahmud, però abans ha hagut de passar un periple fins a Turquia i els camps de refugiats grecs. «Sóc llicenciat en literatura espanyola. Vaig arribar a Istanbul, on vaig passar un any, però allà als sirians no se'ns tracta de la mateixa manera que als turcs. Treballes 15 o 14 hores per un salari molt baix». Per passar a Grècia, Mohamed va embarcar-se en un viatge «molt perillós» pel Mediterrani «en una petita barca en què érem 50 persones amb nens i un noi amb paràlisi, però amb prou feines hi hauríem hagut de cabre 30», diu.

«Vam estar dos dies sense beure ni menjar», afegeix. A les illes va haver de pagar un passatge de 75 euros per arribar a Atenes i d'allà va estar mesos d'un camp de refugiats a altre, d'on recorda les condicions dures, la pluja i la calor. «Només ens ajudàvem els voluntaris espanyols i Bombers en Acció», sosté. Està agraït de ser a Berga, però creu que l'alberg és petit i que reben pocs recursos.