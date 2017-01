La iniciativa de Reempresa, en la qual participa l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i que està promoguda pel Centre Reempresa Catalunya i recolzada per la Diputació de Barcelona conjuntament amb 35 ens locals de la província, ha estat reconeguda entre els 15 millors exemples de polítiques de desenvolupament municipal a nivell mundial per l'informe Innovation and the City publicat per la New York University Wagner.

A la província de Barcelona s'ofereix el Servei de Reempresa des de 35 Centres Locals de Serveis a les Empreses, des dels quals s'aporta un percentatge molt significatiu de l'activitat d'aquest projecte. Actualment a través d'un conveni signat amb cada un d'aquests 35 ens locals s'ha promogut l'abast de la Reempresa a tots els municipis de la província, de tal manera que qualsevol municipi té un punt local Reempresa de referència.

Al Berguedà aquest punt de referència és l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, a través del Servei d´Innovació i Empresa, que des de 2013 ha impulsat el projecte de Reempresa a la comarca, gestionant fins a 29 projectes cedents, dels quals 16 han publicat anunci i han iniciat el procés, 18 projectes reemprenedors, 10 casos de reempresa d´èxit (s´han cedit, donant continuïtat al negoci). D´aquestes s´han gestionat 10 dels projectes cedents i 2 reempreses d´èxit durant el passat 2016.

Aquest informe Innovation and the City, inclou la iniciativa Reempresa entre les analitzades pel grup d'experts del Centre for an Urban Future durant el 2016. Els informes del Centre of an Urban Future pretén ser un compendi de polítiques innovadores que poden ser un model a implementar en diferents ciutats del món.

Aquest és un reconeixement que posa de relleu la importància dels ens locals en el seu paper de recolzament a les transmissions empresarials, un model d'emprenedoria orientat a evitar que tanquin empreses viables.

Per la derivació de potencials reemprenedors i empreses cedents, trobareu tota la informació a la web de Reempresa o a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.



Llegeix l'informe aquí