EL REPORTATGE

Somriures i castells. Berga va sumar-se ahir així a la campanya unitària «Casa nostra, casa vostra» per a l'acollida de persones refugiades. Els Castellers de Berga van obrir a la ciutadania un taller que va tenir la participació d'infants i joves refugiats. La majoria encara no parla català ni castellà, tot i que sí que hi ha qui es defensa amb l'anglès. Un jove traductor de Damasc, el Mohamed, els feia de portaveu: «estem contents de la rebuda, de Creu Roja i els voluntaris, tot i que a l'alberg hi ha poc espai, és una mica petit», va assegurar. Les 46 persones que, gràcies a la coordinació de Creu Roja, es troben des de fa unes setmanes a Berga, vénen de Síria, el Kurdistan iraquià i Eritrea. Ahir alguns eren a l'antic Cine Catalunya, per bé que van ser els més petits i un grup de joves els que entre somriures i timidesa van animar-se a provar els seus primers castells.

La coordinadora de la campa-nya al Berguedà, la pedagoga Judit Corral, va relatar amb veu emocionada l'experiència com a voluntària en camps de refugiats del nord de Grècia. «En veure'n les condicions, no et pots quedar de braços plegats», va dir. «Són persones que podríem ser nosaltres», va reivindicar. «Volem lluitar per la pedagogia de l'acolliment, són aquí perquè hi ha guerra als seus països», va afegir. Corral va fer una crida a participar en la gran manifestació a Barcelona per a l'acollida del 18 de febrer, que sortirà de la plaça Urquinaona a les 4 de la tarda. I va animar a no fallar en la recollida de signatures del 4 i 5 de febrer que també es farà a Berga.

El periodista Xavi Rosiñol va fer una crida a «trencar la cadena d'excuses de les institucions». La regidora Anna Alsina va apel·lar, a més, a l'autocrítica de les administracions i la ciutadania. «Hem trigat a reaccionar», va dir. Corral va posar èmfasi en el fet que «són persones que eren arquitectes, fusters, enginyers, professionals de tot tipus que ho han perdut tot». Una crida en tota regla a les institucions catalanes perquè el país sigui terra d'acollida.