El Govern preveu aprovar aquest estiu el projecte del tercer carril de la C-16

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat preveu haver acabat i aprovat el projecte constructiu del tercer carril reversible de la C-16 aquest estiu, segons fonts del Govern. L'obra consistirà a allargar 6,5 quilòmetres l'autovia des del seu acabament a Berga fins al terme de Cercs, i des d'allà fins a Bagà es farà un tercer carril reversible. Els treballs, que és previst que costaran uns 150 milions d'euros, es faran a l'actual traça de la carretera. Aquesta obra ha de permetre absorbir les puntes de trànsit d'uns 20.000 vehicles els caps de setmana de la temporada d'esquí que registra la C-16 entre Berga i Bagà. El mateix tram registra una circulació mitjana diària (IMD) de vehicles d'entre 6.500 i 11.800 vehicles la resta de l'any.

Tot i que ja és habitual que es formin cues els divendres en direcció nord per travessar el túnel del Cadí per part de persones que volen anar a esquiar, i els diumenge de baixada de les pistes, divendres passat es va viure un episodi inusual de cues de més de 35 quilòmetres des de mitja tarda fins a la nit. La coincidència de l'operació sortida amb una nevada a l'alt Berguedà i la Cerdanya va dificultar la mobilitat en aquesta via. Fins al punt que el Servei Català del Trànsit va recomanar no utilitzar-la. El binomi operació sortida i nevada va generar llargues cues, fora del que és habitual tant per l'extensió com per la durada, com admetia el president de Consell Comarcal del Berguedà, David Font. «No és habitual que hi hagi aquests quilòmetres de cua, és una situació excepcional». Font matisava que «és una opinió personal però fonamentada». I afegia que divendres no només hi va haver les puntes de trànsit habituals sinó també la nevada que va complicar-ho.

El president David Font manifesta que la millora de la mobilitat per absorbir les puntes de trànsit habituals els caps de setmana d'hivern que registra la carretera C-16 entre Berga i Bagà vindrà amb el tercer carril reversible.

El juny del 2016, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, es va reunir amb els alcaldes berguedans per consensuar aquesta actuació. I des d'aleshores és la feina que els tècnics han estat fent amb els representants dels consistoris afectats per aquesta actuació, segons han explicat a aquest diari fonts del TES. Els aspectes que s'han exposat fan referència, per exemple, a les connexions als diferents municipis, que es faran a diferents nivells per raons de seguretat.

El 29 de juny Ricard Font va dir que es mantenia el calendari de l'obra fet públic l'11 de desembre del 2015 per l'aleshores conseller Santi Vila, que en aquell moment va dir que les obres començarien el 2017, per bé que no va concretar amb quins diners es pagarien. L'ampliació de l'autovia fins a Cercs i a partir d'allà la continuació amb un tercer carril reversible és una versió de la proposta que va fer el 29 de novembre del 2013 a Berga el llavors conseller Santi Vila en una cimera d'alcaldes del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. El conseller va informar els representants municipals que la primavera del 2015 s'hauria redactat el projecte d'una obra que es preveia que s'estrenés l'any 2017.

De moment, si es compleixen les darreres previsions, aquest estiu estarà fet el projecte executiu de l'allargament de 6,5 quilòmetres de l'autovia fins a Cercs i la construcció del tercer carril reversible fins a Bagà. No hi ha calendari d'obres ni pressupost.