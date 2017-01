Joan Costa: «Quan vaig entrar a treballar no en sabia res, de farmàcia»

Ha estat una de les cares més visibles de la farmàcia Cosp de Berga. Des de l´1 d´agost del 1971 Joan Costa ha despatxat darrere el taulell d´aquest establiment històric de la plaça de Sant Pere de la capital berguedana. Ho va fer fins l´abril passat, quan la farmàcia es va traslladar al passeig de la Pau. Aquest gener s´ha jubilat després de gairebé 46 anys de professió.

Segurament molts berguedans el continuaran parant pel carrer per fer-li consultes encara que ja hagi deixat la bata de farmacèutic. Però ja ha avançat que s´ho prendrà amb molta calma i espera poder destinar el seu temps lliure a caminar, sortir a córrer amb bicicleta i gaudir de la tranquil·litat que necessita després de més de quatre dècades de contacte directe amb els clients de la farmàcia. Costa s´ha mostrat content per haver rebut l´agraïment de moltes persones amb les quals ha tractat durant els seus anys a la farmàcia. Assegura que ha intentat respondre a les necessitats de la gent «tan bé com he sabut». La prova és que antics clients de la farmàcia «de pobles veïns que venien quan encara no tenien farmàcia al seu municipi, han tornat quan els ha fet falta resoldre algun dubte o fer alguna consulta personal».

El que sí que ha après en tots aquests anys de farmacèutic és a tenir paciència i a establir un contacte molt humà amb els seus clients. «Les persones que acudeixen al seu farmacèutic tenen perfils molt variats, vénen amb problemes i situacions diferents, i tu has de saber-les escoltar», ha destacat, «a banda d´atendre-les i facilitar-los els medicaments que necessiten». Costa recorda com ha canviat el món farmacèutic des que ell va entrar-hi fins a l´actualitat. «El camp de la medicina natural ha anat agafant molt ter-reny i ja no només ens hem convertit en simples venedors de pastilles pel sucre, el colesterol o el reuma, que era el que principalment ens tocava fer fa quaranta anys», ha explicat.

De fet, assegura que la millor etapa de la seva vida professional ha estat la dels darrers anys, «quan he pogut tenir una responsabilitat més elevada a la farmàcia gràcies a la confiança de la Maria Cosp, amb qui hem fet un molt bon equip, i també amb tota la resta de companys amb qui he estat treballant, que espero que tinguin corda per molts anys».

El més curiós de la història de Joan Costa és que mai s´hauria imaginat que acabaria sent farmacèutic, i encara menys que s´hi dedicaria fins a poder-s´hi jubilar. «Jo tenia estudis d´electricitat i electrònica, i vaig anar a demanar feina a la farmàcia perquè em van dir que un xicot havia plegat», recorda. «Quan vaig entrar a treballar no en sabia res, de farmàcia, però m´hi vaig sentir bé, vaig fer els estudis d´auxiliar de farmàcia i vaig anar adquirint experiència a base d´anar treballant i de llegir i aprendre nous coneixements del sector», ha afegit.