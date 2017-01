El Teatre Municipal de Berga acollirà l´1 de febrer ´7 ratolins´ dins el programa Anem al teatre

De la mà de la Diputació de Barcelona arriba el dimecres 1 de febrer al Teatre Municipal de Berga l´espectacle de titelles ´7 ratolins´, dirigit a l´alumnat d´Educació Infantil dins el programa ´Anem al teatre´.

En total hi assistirà, en dues sessions, alumnat de les escoles d´Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, Montmajor i La Pobla de Lillet.

La producció ´7 ratolins´ sorgeix de la trobada entre un titellaire i un cantautor que uneixen la seva experiència i relaten la història d´un rodamón que arriba a una cruïlla de camins i com que no sap quina direcció agafar, decideix aturar-se i explicar la història de 7 ratolins que han de fer el pas de marxar de casa i començar a fer la seva pròpia vida.

Fèlix Cucurull i Martí Doy són els autors d´aquest espectacle fresc i dinàmic amenitzat amb cançons originals interpretades en directe. L´espectacle està dirigit per Cia. Petit Bonhom.

´Anem al teatre´ és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments participants, que permet oferir espectacles de teatre, música i dansa a l´alumnat d´educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Les propostes que s´ofereixen es representen al Teatre Municipal de Berga i han estat seleccionades per una comissió d´experts, que valora que siguin de qualitat artística i idoneïtat pedagògica, i a més, estan complementades per la seva corresponent guia didàctica.