El Berguedà aposta per potenciar la tòfona negra com un element singular

La tòfona negra (tuber melanosporum) "és un dels béns preuats del territori i volem donar-li divulgació i suport perquè arribi al màxim nombre de persones". Així ho ha explicat aquest tarda de dimecres, el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà David Font en la presentació de la novena edició de la Fira de la Tòfona del Berguedà que se celebrarà els dies 10 de febrer a Olvan amb una jornada tècnica en què s'exposaran els avenços en la gestió i el reg del conreu de la tòfona negra o la fiscalitat de la tòfona. La jornada es clourà amb una degustació de tòfona a càrrec del restaurant Niu Nou. La mostra continuarà en la seva vessant oberta a tots els públics el cap de setmana del 11 i 12 de febrer a Cal Rosal que tornarà a acollir aquesta mostra d'àmbit comarcal.

La Fira de la Tòfona del Berguedà d'enguany arriba la novena edició i té un pressupost d'uns 6.000 euros. No incorpora novetats i manté el format retallat de l'any passat sense programar actes que havien acreditat el seu poder de convocatòria com el concurs de joves cuiners i tampoc el sopar de la tòfona.

La mostra s'obrirà el dissabte a les 10 del matí a cal Rosal amb 15 parades de productes agroalimentaris de les quals 4 vendran tòfona fresca. Hi haurà diferents activitats paral·leles com tallers per a nens a càrrec de Dani Magik, una xerrada a càrrec del cuiner Jaume Sebastian de la Fundació Alícia sota el títol "la tòfona a l'abast de tothom" i els cuiners Sergi Fernández i Ignasi Xandri de l'empresa berguedana Sherbet sobre com usar les tòfones per fer postres. Al final de les dues xerrades s'oferiran sengles tastos amb tòfona.

Diumenge es manté l'esmorzar popular a càrrec del restaurant Sol i Cel i el concurs de gossos tofonaires amb 10 gossos participants.

Cuina de la Tòfona

La presentació de la mostra aquest dimecres s'ha aprofitat per donarà conèixer la campanya de La Cuina de la Tòfona del Berguedà que va de l'1 de febrer al 15 de març. Hi participen 5 establiments, menys que en anteriors edicions. Romà Revelles del Niu Nou i la cuinera d'aquest restaurant de Bagà Carme Clotet, en representació de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, han reivindicat les potencialitats de la tòfona a la cuina. I també han fet una crida als seus col·legues restauradors perquè incorporin la tòfona a les seves cartes amb l'objectiu d'aprofitar el potencial d'aquest producte altament valorat a la cuina pel seu inconfusible aroma.