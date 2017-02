El Berguedà omple un autocar per donar suport als acusats pel 9-N

El Berguedà es mobilitza per donar suport a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau que declararan davant de TSJC que els jutjarà en el cas pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014 el primer dia del judici, el 6 de febrer. A partir de dimarts es preveu la declaració dels testimonis. El torn de l'exconseller Francesc Homs, els expresidents del Parlament Joan Rigol i Núria de Gispert, o l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, serà dimecres 8 de febrer.

Fonts de l'ANC de Berga han explicat que «malgrat ser un dia laborable en una hora molt intempestiva (1/4 de 9 del matí) hi ha hagut molta demanda i ja hem hagut de reservar un segon autocar». Han afegit que «és previst que l'autocar porti gent d'arreu del Berguedà i també de la Cerdanya per aprofitar el viatge». I també que «estem molt contents de la resposta que hem tingut amb l'afegitó que altra gent ens ha dit que hi aniran pel seu compte per poder combinar horaris laborals».