ERC Berga vol que es reconsideri l'expulsió dels tres membres dels plens

Amb vista al Patronat de la Patum extraordinari que se celebrarà aquest dimecres, dia 1 de febrer, Esquerra Republicana de Catalunya a Berga ha emès un comunicat on demana reconsiderar l'expulsió dels tres membres de la comparsa dels plens després de la polèmica que ha sacsejat el funcionament intern de la festa berguedana.

"Hem demanat poder escoltar, avui al Patronat, les dues versions dels fets. Per això, hem insistit que es convidés a participar-hi les tres persones expulsades. Escoltarem les dues parts però, igualment, ens reafirmem que l'expulsió, sense diàleg, és intolerable i, per tant, s´hauria de reconsiderar l´expulsió", exposen els republicans.

ERC Berga va més enllà i creu que aquesta crisi no es pot solucionar sense acabar fent més transparent el funcionament de les comparses de la Patum: "S'ha d'anar més enllà i demanar a totes les comparses que facin públics els seus reglaments interns i que s'aprovin en sessió de Patronat. Hem d'aprofitar la crisi en positiu: n'hem de treure conclusions i millorar el funcionament de la Festa", assegura el comunicat.

El grup ho veu com una gran oportunitat per redefinir el Patronat de la Patum: "Aquesta és una ocasió immillorable per convertir-lo

en un el que en realitat ha de ser: un òrgan de participació ciutadana", acaben.