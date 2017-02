Els expulsats dels plens podran dir-hi la seva al patronat avui

El patronat de la Patum es reuneix, avui, amb caràcter extraordinari, amb un únic punt a l'ordre del dia: debatre al voltant de la crisi oberta a la colla del plens i maces arran de l'expulsió de tres dels seus membres (Sergi Montaner, Ignasi Casasayes i Jordi Montañà). La reunió del màxim òrgan gestor de la festa s'ha convocat a les 8 del vespre i es desenvoluparà a porta tancada, com sempre des de la seva creació l'any 2001. Amb tot, aquesta vegada, i a diferència del que havia passat fins ara, fonts municipals va comunicar, ahir, que l'executiu berguedà prohibeix als reporters obtenir imatges de l'inici de la reunió, el que en l'argot periodístic es coneix com a mut i és una pràctica habitual. No n'han explicat les raons.

En aquesta trobada hi ha prevista la presència d'almenys un dels tres expulsats perquè puguin dir-hi la seva. També és previst que el cap de colla Issac Gonfaus expliqui les raons que per les quals s'ha expulsat les tres persones esmentades.

La reunió arriba després que aquest dissabte la mateixa colla fes una reunió en què va ratificar l'expulsió dels tres membres esmentats i va escollir-ne tres més per substituir-los. Es tracta de Joan Olalla, Jordi Rou i Trini Bascompte, que esdevé la primera dona que serà titular dels vestidors de plens de la història de la comparsa. Fins ara, el cap de colla dels plens i maces, Isaac Gonfaus, no ha donat explicacacions públiques sobre la crisi i els motius que l'han originat. Per tant, els membres del patronat –els representants dels diferents grups i altres caps de colla que en formen part– podran escoltar de primera mà les seves explicacions.

Per la seva banda, el govern, abans de la reunió dels plens de dissabte, va explicar que portaria a la reunió una proposta «per tal de poder-la abordar amb la resta de membres del patronat», segons Mònica Garcia, regidora de Festes.