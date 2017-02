Berga regularitza la personalitat jurídica del patronat de la Patum

El ple de l'Ajuntament de Berga que s'ha celebrat aquest dijous a la nit ha aprovat per unanimitat el canvi de personalitat jurídica del patronat de la Patum. Es tracta "d'un simple tràmit" que culminarà un procés iniciat el 2015.

L'alcaldessa de Berga Montse Venturós ha explicat en al roda de premsa que ofereix cada mes abans del ple ordinari, que en realitat el patronat de la Patum no hauria d'haver estat mai un patronat perquè , entre d'altres raons, no té pressupost propi. El patronat tal i com preveuen els seus nous estatuts esdevindrà un òrgan de participació sectorial amb els mateixos representants que té ara i continuarà fent la mateixa tasca ha assegurat la batllessa. "Es tracta de posar les coses a lloc" ha indicat.

La dirigent ah recordat que el setembre del 2015 ja e seva canviar la personalitat jurídica de dos patronats municipals més: el de l'Escola Municipal de Música de Berga i la d el'escola bressol municipal Flor de Neu. Aquest casos van ser una mica diferents perquè es tractava de dos ens que si que tenien pressupost propi però eren deficitaris. El consistori va assumir-los i integrar-los dins del seu pressupost ja que malgrat ser deficitaris van apostar per continuar oferint els dos serveis.

En el cas del patronat de la Patum mai ha tingut un pressupost propi ja que aquest dispensa ja estava inclòs en el pressupost de l'Ajuntament de Berga