El govern de Berga encarrega un estudi sobre el nou model de la ràdio municipal

L'equip de govern de la CUP de Berga ha encarregat un estudi del nou model de la ràdio municipal segons ha assegurat al ple d'aquest dijous el regidor de Comunicació Francesc Ribera. Els grups d'ERC i de CIU han retret a l'executiu la manca d'informació sobre la gestió d'aquesta problemàtica heretada de l'anterior mandat i també el seu retard en resoldre el futur de Ràdio Berga, una concessió municipal que el govern de CiU no va renovar en el passat mandat per desacords amb el concessionari l'empresa Bifidus Produccions. Des d'aleshores aquesta firma està obligada a prestar el servei d'acord amb les clàusules del contracte i fins que el consistori n' assumeixi la gestió. Amb tot, des del darrer setembre l'emissora no ofereix informatius sinó ràdio formula per la impossibilitat de mantenir el servei atesa la incertesa sobre el seu futur. La resolució d'aquesta concessió està encallada des de fa més de tres anys.

Els grups d'ERC i CIU han criticat la gestió del govern en aquest tema per la manca d'informació i han demanat aclariments sobre la situació actual.

El regidor Francesc Ribera ha dit que es troben atrapats per la legislació que per una banda prohibeix externalitzar la gestió de la ràdio i per l'¡altra i a causa de l'endeutament del consistori no pot assumir-ne la gestió. Tot plegat ha fet que el consistori hagi hagut de tornar " a l a casella de sortida" . Per aquest motiu han encarregat aquest estudi a un professional per veure com sortir de l'atzucac