El govern desestima la única al.legació a les ordenances frustrades

L'equip d govern de la CUP de Berga proposarà al ple de Berga d'aquest dijous al vespre, desestimarà la única al.legació presentada a la la proposta de modificació d'ordenances que el consistori va aprovar en un ple el novembre passat. Tal i com ja va informar aquest diari als eu dia, malgrat haver-les aprovat, no el spodrà aplicar perquè no va calcular bé el temps necessari per completar el preceptiu període d'exposició pública. I no van poder entrar en vigor l'1 de gener del 2017.

Amb tot, en el seu dia l'empresari Joan Barniol, propietari del complex turístic Berga Resort, va interposar una al·legació, la única oposant-se a l'augment del 30% del cost del rebut de les deixalles per càmpings com el seu. El govern la destimarà d'acord amb un informe de l'interventor. El regidor d'Hisenda Francesc Ribera ha explicat que l'al:legació "no aporta cap prova documental" de cap irregularitat i que per aquest motiu es proposa desestimar-la.

Es traçat d'una formalitat ja que per ara el consistori berguedà no pot aplicar els augments de les ordenances com la de la de la recollida de deixalles perquè no la va poder aprovar perquè no va complir la tramitació establerta. I ha hagut de prorrogar les del 2016.

Es dóna la circumstància que Joan Barniol està enfrontat amb el govern d ela CUP pel projecte del parc de la Natuar que aquest empresari promou des de la dècada dels 90. L'executiu no ho veu amb bons ulls.