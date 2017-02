Una desena d'agents han protagonitzat l'escorcoll d'aquest dijous a Berga

Agents de la Guàrdia Civil a les portes de l´edifici de Berga on hi ha les oficines de Pasquina

Agents de la Guàrdia Civil han realitzat aquest dijous al matí escorcolls a 12 poblacions catalanes, entre les quals hi ha Berga, on la Guàrdia Civil ha entrat a les oficines de l'empresa Pasquina i hi ha detingut el seu propietari, Fèlix Pasquina, a més de Barcelona, Lleida i Girona, entre d'altres. L'operació s'ha ordenat des del Jutjat del Vendrell, que investiga l'anomenat cas del 3 % de suposat finançament il·legal de CDC. A Manresa, el TSJC ha informat que també hi havia previst un escorcoll, del qual no se'n té constància.

En concret, l'operatiu a la capital del Berguedà s'ha desenvolupant al número 4 de la plaça dels Països Catalans, en un edifici on té la seu Pasquina al costat d'altres empreses. Aquí Fèlix Pasquina ha estat detingut mentre ha durat l'escorcoll. S'hi han desplaçat una desena d'agents uniformats i de paisà. La Guàrdia Civil també ha entrat al número 3 de la mateixa plaça, però n'ha sortit aparentment sense material.

A Manresa, segons ha pogut saber Regió7, la Guàrdia Civil tenia previst escorcollar les oficines d'una de les constructores responsables de les obres de remodelació de l'institut Lluís de Peguera, l'any 2008. Alguns mitjans han assenyalat que l'empresa investigada és Constructora d'Aro, però Jordi Tragant, el seu responsable, nega cap relació amb el cas del 3 %. A 2/4 de 8 del vespre d'aquest dijous no s'ha informat encara de cap escorcoll a la capital del Bages.

La investigació sosté que les empreses públiques adjudicaven obres públiques a companyies o a UTE que, a canvi, pagaven comissions del 3% a les fundacions FÒRUM o Catdem, vinculades a CDC, partit al qual s'acabaven desviant els diners.

Alguns mitjans assenyalen que algunes de les obres que s´haurien vist afectades pels sobrecostos il·legals investigats serien projectes relacionats amb treballs recents a la carretera C-55, que uneix Manresa amb la porta d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Constantí Serrallonga, Francesc Sánchez i Antoni Vives, detinguts



Entre les accions més destacades dutes a terme a altres municipis catalans, la Guàrdia Civil ha retingut el president del Port de Barcelona Sixte Cambra durant l'escorcoll de l'Autoritat Portuària de Barcelona, i ha detingut els dirigents de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Francesc Sánchez i Antoni Vives, acusats d'un presumpte delicte de finançament il·legal.

També ha estat detingut l'exdirector i gerent de l'Hospital General de Manresa Constantí Serrallonga, actualment director de Fira de Barcelona i exgerent de l'Ajuntament de Barcelona en l'època Trias.

A Girona, la Guàrdia Civil ha detingut el propietari de l´empresa Rubau Tarrés, Josep Rubau. El constructor va ser condemnat a pagar una multa de més de 33.750 euros pel cas del suborn de 35.000 euros a l´exgerent de GISA, Jordi Vergé, a canvi d´afavorir l´empresa en l´adjudicació d´obra pública. Vergé va haver d´abonar 16.875 euros i el membre del consell d´administració de la constructora, Joan Mozo, 10.125 euros. El judici no es va arribar a celebrar després que els acusats admetessin les acusacions.

L'operació Pika està centrada sobretot en obres adjudicades a Barcelona. I és la continuació de l'operació Petrum que va culminar entre altres amb la detenció del tresorer de Convergència, set empresaris i un alt càrrec de la Generalitat.

Segons informen diversos mitjans, el cos policial té previst fer al llarg d'avui prop d'una trentena de registres. L'operació continua oberta.