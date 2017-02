El patronat imposa la readmissió dels tres expulsats de la colla de plens

Revolució absoluta a la Patum. El patronat de la celebració, que és el màxim òrgan gestor de la festa, ha decidit per 18 vots a favor i 1 en contra que totes les colles modifiquin els seus reglaments interns per tal que compleixin principis recollits a la declaració dels drets humans. Un cop finalitzi aquest procés i basant-se en aquestes noves regles del joc, s'haurà de votar la ratificació o no dels respectius caps de colla. Això suposa de facto que les tres persones expulsades de la colla dels plens hi podran tornar almenys fins a completar el procés de redacció dels nous estatuts de cada colla.

Així ho van explicar anit en compareixença de premsa, a 2/4 de 12 de la nit, la regidora de Festes, Mònica Garcia, i l'alcaldessa, Montse Venturós, després d'una reunió del patronat que va allargar-se més de tres hores.

La proposta que es va aprovar era la que va fer el govern de la CUP i suposarà tornar enrere fins a les plantilles que les comparses tenien el setembre del 2016. De manera que les tres persones expulsades de la colla del plens (Sergi Montaner, Ignasi Casasayes i Jordi Montañà) per haver demanat més transparència dins de la seva comparsa en tornaran a formar part i podran participar en el procés de redacció d'un nous estatuts, segons van confirmar les dues dirigents berguedanes. Pel que fa a les persones que dissabte passat la colla va decidir en votació que substituïssin els expulsats, no entraran.

Els nous reglaments de règim intern de les colles estaran sota el paraigua dels estatuts del patronat, que modificarà un punt del seu articulat per tal de poder complir eficaçment el seu paper de màxim òrgan gestor.

L'alcaldessa va dir que en una negociació totes les parts han de cedir i que l'objectiu d'aquesta proposta ha estat «garantir i salvaguardar la festa i el seu futur per davant de tot».

L'alcaldessa també va voler deixar clar que «el patronat no venia a jutjar ningú» sinó a escoltar una problemàtica i buscar-hi solucions.

A la reunió van exposar el seu punt de vista durant 20 minuts cadascun el cap de colla dels plens, Isaac Gonfaus, i posteriorment dos dels tres expulsats, Sergi Montaner i Ignasi Casasayes. Cap d'ells no es va quedar a la reunió del patronat on es va acordar aquesta decisió que la colla dels plens haurà d'assumir.