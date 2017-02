El ple de Berga recorda les víctimes del franquisme

Amb aplaudiments. Així ha recordat el ple de Berga la lectura dels noms de les 18 persones de Berga afusellades pels franquistes durant la Guerra Civil Espanyola que ha llegit a l'inici de la sessió l'alcaldessa Montse Venturós perquè no caiguin en l'oblit. Aquest 2 de febrer s'escau"el malaurat aniversari" de l'entrada de les tropes franquistes a la capital berguedana, que va suposar "l'inici de quaranta anys d'obscuritat". Aquesta és una fita que el plenari de la corporació no ha volgut deixar passar. L'alcaldessa ha llegit un text a l'inici de la sessió per homenatjar-l'ós recordant "els que encara resten a les fosses de l'oblit". La dirigent ha refermat el compromís del consistori per la lluita "per la recuperació de la memòria històrica". Ha anunciat que enguany es tornaran a celebrar unes jornades dedicades a recordar els represaliats pels feixistes que presentaran en breu. Aquestes jornades es van iniciar l'any passat