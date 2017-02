El regidor d'ERC Jaume Giménez s'acomiada del ple de Berga

El regidor republicà Jaume Giménez ha viscut aquest dijous el seu darrer ple com a membre de la corporació berguedana. Tal i com ja va informar aquest diari aquesta setmana, Giménez ha renunciat al seu escó que va assolir a les eleccions municipals del 2015 adduint raons personals i també de salut que l'obliguen a prioritzar a què dedica els seus esforços. També ha deixat el seu càrrec com a president de la secció local dels republicans a Berga.

La substituta de Giménez serà Dolors Tous que ocupava el número 4 de la llista d'ERC als darrers comicis municipals i que aquest dijous ha asssitit al ple com a públic.

Jaume Giménez s'ha acomiadat del ple des del seu banc habitual recordant que va arribar a Berga fa tres anys com a tècnic de sanitat d'ERC per treballar amb la Plataforma per la Sanitat Pública del Berguedà. Giménez és metge de família i exerceix a Navàs. Ha agraït l'acollida que li han dispensat els berguedans. "No m'he sentit estrany. M'heu fet sentir un berguedà més, us ho agraeixo de tot cor" ha declarat. Ha expressat el desig que Berga es pugui situar " a la línia de sortida en al construcció de la república catalana" aprofitant dos dels seus potencials com la natura i cultura.

El cap de files de CiU Antoni Biarnés li ha agraït la feina feta així com l'alcaldessa Montse Venturós i , finalment també ho ha fet la cap de files d'ERC Ermínia Altarriba visiblement emocionada per l'adéu al seu company de grup.