En 5 anys Berga ha augmentat el 15% el grau de cobrament de les multes

En els darrers cinc anys l'Ajuntament de Berga ha incrementat el 15% el percentatge del cobrament de les multes que imposa. El 2011, el percentatge de cobrament era del 40,94%. Va imposar multes per valor de 560.200 euros però només va acabar ingressant 242.440 euros, de manera que la resta, 243.000 euros, no els va poder cobrar per diferents raons, com defectes de forma o d'altres.

L'any 2016 el consistori ha aconseguit un percentatge de cobrament de les multes del 65,38%, una xifra que augmentarà, ja que l'Ajuntament encara té multes pendents de cobrament. Així ho va explicar ahir, a la roda de premsa prèvia al ple, Francesc Ribera, el regidor d'Hisenda. Aquestes xifres formen part del compte recaptador del 2016 que es va aprovar en el ple ordinari d'ahir, dijous. Es tracta dels diners que el consistori ha ingressat o ingressarà per impostos, taxes o multes a les seves arques.

Francesc Ribera va dir que, tot i que l'import total de multes que ha de recaptar el consistori el 2016, 400.700 euros, és una xifra inferior als 560.000 euros del 2011, en realitat es cobrarà més perquè el consistori és més efectiu posant i cobrant sancions. Ribera ha assenyalat que «s'està guanyant en precisió a l'hora de posar multes».