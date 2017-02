El gerent del Patronat municipal de la Patum fa efectiva la seva dimissió

Albert Rumbo, historiador i arxiver, ha fet efectiva la seva dimissió com a gerent del patronat de la Patum, càrrec que ocupava des de l'any 2011. Rumbo va comunicar la seva decisió a la reunió extraordinària del patronat de la festa celebrada dimecres al vespre per resoldre la crisi a la colla dels plens. Aquest va ser, de fet, l'únic tema sobre el qual es va debatre. Al final de la reunió, però, el gerent va comunicar als presents la seva decisió irrevocable de plegar.

En declaracions a Regió7, Albert Rumbo ha explicat que plega «per raons personals», sense voler entrar en més detalls. El gerent va comunicar la seva decisió de deixar el càrrec a la reunió del patronat celebrada el 20 de gener. Des d'aleshores, tant l'alcaldessa, Montse Venturós, com la regidora de Festes, Mònica Garcia, així com els caps de colla, s'han reunit amb Albert Rumbo per demanar-li que es quedés. Tanmateix, no l'han convençut.

Albert Rumbo va accedir a la gerència del Patronat de la Patum l'any 2011. Abans n'havia format part com a historiador. La primera gerent del patronat, creat el 2001, va ser Alba Perarnau, que va ocupar el càrrec fins al 2004. Des d'aleshores fins al 2011 el lloc no el va ocupar ningú. El de gerent és un càrrec (no remunerat) que ha de recaure en algú coneixedor de la festa amb profunditat, i té veu a les reunions del patronat però no vot. Les seves funcions són executar i fer complir els acords de la junta general i la comissió executiva i gestionar, dirigir de manera immediata i inspeccionar el compliment dels estatuts del patronat.



L'oposició avala l'acord

D'altra banda, els dos principals grups de l'oposició a Berga han avalat la proposta feta pel govern de la CUP per fer més obert i transparent el funcionament de les comparses de la festa. Tal com va informar aquest diari ahir, la proposta aprovada per 18 vots a favor i 1 en contra a la reunió extraordinària del patronat per tractar la crisi oberta a la colla dels plens, preveu la redacció d'uns nous reglaments interns de les colles i la votació dels caps de les comparses. Els reglaments s'hauran de modificar tenint en compte premisses com ara que no hi pot haver vetos per raons de gènere per accedir a una comparsa i «garantir que hi hagi una votació secreta per majoria en la ratificació dels caps de colla, i també les entrades i sortides de components de les comparses».

La regidora del grup de CiU Maria Antònia Ortega va celebrar l'acord perquè suposa «més obertura per a la festa». Va dir que la celebració té un abast internacional per la seva condició de Patrimoni de la Humanitat. «Tenim l'obligació de preservar la festa però això no vol dir que es tanqui, al contrari», va assenyalar. Ortega va exposar que la festa «ha de conservar la seva essència però evolucionant» per adaptar-se als temps actuals. Va destacar que la reunió havia estat cordial i que havia suposat «un bon exercici de democràcia» poder escoltar les parts «sense fer cap judici de valors». Ara, va assegurar, caldrà treballar per materialitzar els canvis.

Per la seva banda, el grup d'ERC va emetre un comunicat en què assegura que «la proposta engloba les solucions que ERC Berga ha presentat els darrers dies, que van encaminades a la democratització de la festa». Destaca el fet que es readmeti els expulsats i que les diferents comprases hauran de fer «uns estatuts nous respectant uns principis bàsics democràtics. Aquests reglaments interns es faran públics, tal com hem anat demanant».